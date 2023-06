50 Cent emmène ses talents ailleurs

« Tous les deux ans, on avait l’impression d’auditionner pour un grand transporteur », a déclaré le natif de New York. « Il est temps de renégocier, et ce serait un problème. Donc pour moi, à ce moment-là, ce qu’il en est vraiment, c’est du racisme. Parce que le projet est un succès, mais les plateformes ne reconnaissent pas nécessairement les choses qui ont une diversité liée à elles. Je surpasse beaucoup de spectacles qu’ils ont eu lors de la cérémonie de remise des prix, et ils ne mettent pas le travail dans la remise des prix, même pour le voir perdre.

Une fois que c’était un essai avec STARZ, et qu’ils ont décidé de tenter leur chance dans la série, cela a décollé. Ils ont rapidement découvert que « Power » était un excellent investissement et est devenu son plus grand spectacle, accomplissant des exploits record.

Pendant sa chasse pour trouver un réseau domestique pour son émission à succès Pouvoir il a rencontré de nombreux non de gros frappeurs tels que HBO, Hulu, Paramount et Showtime.

50 Cent affirme que Starz l’a sous-payé pour avoir produit, joué et enregistré de la musique pour le pouvoir : « Je suis payé plus pour aller à la boîte de nuit et saluer »

50 a révélé que son temps, ses efforts et son énergie ne se reflétaient pas correctement dans son salaire. Le paiement lowball ne volerait jamais pour une star à son niveau dans l’industrie de la musique.

« Il n’y a personne qui pourrait venir me dire de prendre 17 000 $ pour jouer, produire et faire de la musique », a-t-il déclaré. « Je leur ai donné la chanson thème de ‘Power’. Je leur ai donné les choses qui se connectaient, espérons-le, d’une manière différente pour cela. Vous voyez ce que je dis ? Toutes ces choses pour 17 000 $ par épisode ? Je suis payé plus pour aller à la boîte de nuit et saluer.

Cependant, 50 n’a pas laissé l’adversité et les doubles standards arrêter sa vision du succès de l’émission. Il souhaite cependant ne pas avoir fait affaire avec le réseau.

En raison de ne pas être sur la même longueur d’onde que STARZ, 50 Cent a décidé d’apporter ses talents à FOX une fois son contrat STARZ expiré en septembre 2022.

«Je suis ravi d’officialiser un partenariat avec Michael Thorn et FOX qui permettra à G-Unit Film & Television de se concentrer sur la diffusion de plusieurs séries sur FOX, une destination de diffusion idéale pour le contenu G-Unit Film & Television tandis que notre prime, streaming, scénarisé , et les ardoises non scénarisées continuent de croître dans toutes les directions.

50 Cent a étendu Power à de nombreuses retombées et croisements qui sont actuellement diffusés sur STARZ en ce moment. On ne sait pas quelles nouvelles émissions il envisage de créer pour FOX. S’ils sont quelque chose comme Pouvoir et BMFalors nous sommes sûrs que ce sera un succès.

Êtes-vous enthousiasmé par le nouveau partenariat de 50 Cent avec FOX ? Faites-nous savoir ci-dessous!