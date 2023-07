Le rappeur Curtis Jackson, également connu sous le nom de 50 Cent, a abordé la crise de la criminalité à Los Angeles la semaine dernière en réponse au récent rétablissement de la politique de zéro caution.

Jackson a partagé un segment de FOX 11 Los Angeles sur la politique de zéro caution sur Instagram Reels jeudi. La politique, qui a été adoptée pendant la pandémie de COVID-19 dans le but de réduire la surpopulation dans les prisons, réduit la caution à 0 $ pour les suspects accusés de délits et non-violents crimes.

« LA est finie, regardez à quel point ça va mal. SMH [shaking my head] » la « Boutique de Bonbons » le rappeur a écrit sur Instagram.

Les critiques disent que la politique, qui est revenue en mai après s’être terminée en juillet 2022, fait grimper les crimes violents dans le Golden State.

LA CRIMINALITÉ VIOLENTE EN CALIFORNIE A TRIPLÉ ALORS QUE LES SUSPECTS SONT MARCHÉS LIBREMENT SANS CAUTION: ÉTUDE DE RÉFORME

Une étude récente publiée par le bureau du procureur du comté de Yolo a révélé que les politiques de zéro caution ont des effets «horribles» sur la sécurité publique.

« Je veux dire, nous avons plus de personnes qui se font tirer dessus, poignarder, agresser, voler, battre. Ce sont de vraies victimes – et les chiffres sont stupéfiants sans caution », a déclaré le procureur du comté de Yolo, Jeff Reisig, à Fox News Digital.

L’étude a révélé que les suspects libérés sans caution ont récidivé 70% plus souvent que ceux qui ont versé une caution et ont été arrêtés de nouveau pour 163% d’accusations supplémentaires. Les suspects libérés sans caution ont également été accusés de trois fois plus de crimes violents.

LA POLICE BLAST LA POLITIQUE LIBÉRALE « ZÉRO BAIL » AU MILIEU DE PILLAGE : « NOËL TOUS LES JOURS POUR LES CRIMINELS »

Interrogé par Fox News Digital en mai, le département du shérif du comté de LA a déclaré qu’il appliquerait la politique.

« Le Département est au courant de l’injonction préliminaire concernant le système de cautionnement en espèces, et bien sûr se conformera à tout calendrier de cautionnement ordonné par le tribunal. » lire la déclaration du bureau du shérif. « Le comté travaille également avec le tribunal et d’autres parties prenantes pour explorer des moyens de réduire le nombre de personnes détenues avant la mise en accusation parce qu’elles ne peuvent pas se permettre une caution et de fournir au shérif de plus grandes options de libération pour réduire en toute sécurité la population carcérale, tout en donnant toujours la priorité au public. sécurité. »

Les progressistes ont fait valoir que la caution en espèces est injuste pour les suspects à faible revenu qui ne sont pas en mesure de verser une caution. En mai, un groupe de travail sur les réparations mandaté par le gouverneur Gavin Newsom a poussé à mettre fin à la caution en espèces.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Le système de cautionnement en espèces est au cœur de nombreuses inégalités fondées sur la classe et la race dans le système judiciaire pénal », a déclaré le groupe de travail. « Le groupe de travail recommande en conséquence au législateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre définitivement fin à la caution en espèces. »

Kristine Parks et Michael Ruiz de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.