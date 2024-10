50 Cent défend Trolling Diddy pendant des années au milieu d’arrestations et d’accusations de trafic sexuel

« Écoutez, on dirait que je fais des choses extrêmement scandaleuses, mais ce n’est pas le cas. En réalité, c’est moi qui dis juste ce que je dis depuis 10 ans », a déclaré le rappeur d’In Da Club.

50 centimes ne recule pas devant ces attaques contre Peignes Sean « Diddy ».

Dans une interview avec PERSONNESle rappeur « In Da Club » a parlé de Diddy et de ses comportements présumés, et pourquoi il défend sa constante trolling du fondateur de Sean John avant et après l’arrestation de Diddy le mois dernier.

Le magnat de la musique a été arrêté pour trafic sexuel, racket et transport en vue de se livrer à la prostitution et est actuellement derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

« Écoutez, on dirait que je fais des choses extrêmement scandaleuses, mais ce n’est pas le cas. En réalité, c’est moi qui dis juste ce que je dis depuis 10 ans », a déclaré Curtis Jackson, 50 ans, de son vrai nom. il se moque de la vie de Diddy lors de concerts et sur les réseaux sociaux au fil des ans.



Instagram/Getty Aoki Lee Simmons demande « amour et respect » pour les enfants de Diddy : « Ce n’est pas de leur faute »

Voir l’histoire

« Maintenant, cela devient de plus en plus présent dans l’actualité avec les trucs de Puffy, mais à part ça, je me dis : ‘Yo, c’est juste mon point de vue parce que je suis resté à l’écart de ces trucs tout le temps, parce que ce n’est pas mon point de vue. style », a-t-il ajouté.

50 et Combs ont commencé à se quereller après la sortie du morceau dissident « The Bomb » en 2006, dans lequel 50 Cent accusait Combs d’avoir quelque chose à voir avec le meurtre de Notorious BIG en 1997 – des allégations que Combs a niées avec véhémence.

Depuis, les deux hommes ont fait des allers-retours, le drame ne faisant que s’intensifier après que les deux hommes ont dirigé des marques de vodka rivales. Il y a également eu des échanges sur la relation présumée de Diddy avec la mère du plus jeune enfant de 50 ans, Daphne Joy, qui a été nommée dans l’un des procès intentés contre Diddy.



Getty 50 Cent, Da Brat et bien d’autres s’expriment après que Cassie Ventura ait rompu le silence sur la vidéo Diddy

Voir l’histoire

50 Cent a également été l’un des premiers à réagir à l’annonce de l’arrestation de Diddy le 17 septembre et a même annoncé qu’il réaliserait un documentaire sur les accusations portées contre la star en disgrâce.

« C’est une histoire avec un impact humain significatif. C’est un récit complexe qui s’étend sur des décennies, et pas seulement les gros titres ou les clips vus jusqu’à présent », 50 Cent (pour G-Unit Film & Television) et la réalisatrice Alexandria Stapleton (pour House of Nonfiction) a déclaré dans un communiqué au média.

« Nous restons fermes dans notre engagement à donner une voix à ceux qui n’en ont pas et à présenter des perspectives authentiques et nuancées », poursuit-il. « Même si les allégations sont inquiétantes, nous invitons tous à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip hop et de sa culture. Nous visons à garantir que les actions individuelles n’éclipsent pas les contributions plus larges de la culture. »

Les représentants de Diddy ont quant à eux refusé de commenter. PERSONNES suite à l’interview des années 50, mais les poursuites continuent, avec un récent rapport de TMZ notant que le musicien de 54 ans a été inondé de sept nouvelles poursuites, dont une intentée par une fille qui a fait référence à des célébrités anonymes et qui n’avait que 13 ans lorsqu’elle a déclaré que Diddy l’avait droguée et violée lors d’une fête à la maison.



Getty L’auteur-compositeur de Cassie se souvient des moments tendus entre Diddy et Cassie : « Quelque chose ne va pas »

Voir l’histoire

Au total, Diddy fait désormais face à 5 poursuites fédérales supplémentaires, toutes déposées par un avocat du Texas. Tony Buzbee au nom de ses clients qui affirment que Diddy les a agressés sexuellement lors d’attaques distinctes entre 2000 et 2022. Deux autres affaires ont été déposées dimanche soir devant le tribunal de l’État de New York.