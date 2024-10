50 Cent défend de s’exprimer sur les abus présumés de Diddy et ses fêtes (en exclusivité)

50 Cent se défend en utilisant sa voix pour interpeller Sean « Diddy » Combs au fil des ans.

Dans une conversation exclusive avec PEOPLE, le rappeur de « 21 Questions », 49 ans, parle de Combs, 54 ans, et de ses comportements présumés avant qu’il ne soit accusé de trafic sexuel, de racket et de transport pour se livrer à la prostitution le 17 septembre, un jour après être arrêté dans un hôtel de Manhattan. (Combs a plaidé non coupable des accusations.)

Parlant de la façon dont il se moquait de la vie de Combs lors des concerts et sur les réseaux sociaux avant les récents problèmes juridiques de la star, 50 Cent a déclaré : « Écoutez, on dirait que je fais des choses extrêmement scandaleuses, mais ce n’est pas le cas. En réalité, c’est moi qui dis ce que je dis depuis 10 ans. »

Il ajoute : « Maintenant, cela devient de plus en plus présent dans l’actualité avec les trucs de Puffy, mais à part ça, je me dis : ‘Yo, c’est juste mon point de vue parce que je suis resté à l’écart de ces trucs tout le temps, parce que c’est ça. » pas mon style. »

50 Cent, Sean « Diddy » Combs.

Prince Williams/FilmMagic ; Dia Dipasupil/Getty



50 Cent – ​​qui va bientôt embarquer pour sa résidence au In Da Club de Las Vegas – et Combs ont commencé à se quereller après la sortie du morceau dissident « The Bomb » en 2006, dans lequel 50 Cent accusait Combs d’avoir quelque chose à voir avec le meurtre de 1997. the Notorious BIG (Combs a nié ces accusations.)

Depuis, les deux hommes ont fait des allers-retours, le drame s’accumulant car ils représentaient tous deux des marques de vodka rivales.

Sean ‘Diddy’ Combs en octobre 2023.

Partagerif Ziyadat/Getty



Un représentant de Combs a refusé de commenter les commentaires de 50 Cent sur le magnat des Bad Boys lorsqu’il a été contacté par PEOPLE.

Suite à l’arrestation de Combs, il a été annoncé que 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, réaliserait un documentaire sur les accusations portées contre la star en disgrâce.

50 Cent en août 2023.

Prince Williams/WireImage



« C’est une histoire avec un impact humain important. Il s’agit d’un récit complexe s’étendant sur des décennies, pas seulement les gros titres ou les clips vus jusqu’à présent », ont déclaré 50 Cent (pour G-Unit Film & Television) et la réalisatrice Alexandria Stapleton (pour House of Nonfiction) dans une déclaration à PEOPLE.

« Nous restons fermes dans notre engagement à donner une voix à ceux qui n’en ont pas et à présenter des perspectives authentiques et nuancées », poursuit-il. « Bien que les allégations soient troublantes, nous exhortons tous à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip hop. et sa culture. Nous visons à garantir que les actions individuelles n’éclipsent pas les contributions plus larges de la culture.