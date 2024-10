50 Cent décroche sa toute première résidence à Las Vegas et gagne des millions

On nous dit que la résidence devrait débuter en décembre 2025, l’une des performances étant une célébration exclusive du Nouvel An présentée par la marque Sire Spirits de 50 Cent.

La résidence, baptisée « 50 Cent: In Da Club », ne ressemblera à rien de ce qu’il a fait auparavant et on nous dit que les fans peuvent s’attendre à une nouvelle expérience tout en écoutant tous leurs succès préférés de Fifty, y compris les classiques « In Da Club », « Boutique de bonbons » et « 21 questions ».