50 Cent continue de troller Diddy alors que le documentaire Netflix trouve un réalisateur

50 Cent n’a pas encore arrêté de troller Diddy après sa récente arrestation, et il a maintenant encore plus de carburant puisque le documentaire qu’il produit sur le magnat en difficulté a retenu un réalisateur.

Le mercredi (25 septembre), Variété a confirmé qu’Alexandria Stapleton avait signé pour réaliser la docu-série en plusieurs parties.

Dans une déclaration commune, 50 et Stapleton ont déclaré : « C’est une histoire qui a un impact humain important. C’est un récit complexe qui s’étend sur des décennies, et pas seulement les gros titres ou les clips vus jusqu’à présent. Nous restons déterminés dans notre engagement à donner une voix aux sans-voix et à présenter des perspectives authentiques et nuancées. Bien que les allégations soient dérangeantes, nous exhortons tout le monde à se rappeler que l’histoire de Sean Combs n’est pas l’histoire complète du hip-hop et de sa culture. Nous voulons nous assurer que les actions individuelles n’éclipsent pas les contributions plus larges de la culture. »

Alors que la nouvelle faisait le tour des marchés, 50 a continué son trolling sur les réseaux sociaux, en publiant une bouteille d’huile pour bébé rebaptisée « Diddy Oil » et en sous-titrant la photo : « Bientôt disponible ! MDR. »

En mai, 50 Cent a conclu un accord avec Netflix pour la docu-série Diddy.

Selon TMZil y a eu une guerre d’enchères féroce pour le documentaire, qui est réalisé par G-Unit Film and Television Studios.

50 lui-même a commenté la nouvelle, tout en s’en prenant à TMZ sur leur choix de photo de lui dans leur story.

« TMZ utilise cette photo de moi en surpoids parce que leur médecin est allé à Tubi MDR, c’est bon les gars, on fait tous de la bonne télé, mais la mienne est la meilleure ! », a-t-il écrit sur Instagram. « NETFLIX remporte la guerre des enchères, mais si de plus en plus de victimes continuent à apparaître, je vais avoir besoin de plus d’épisodes. »

Il a ensuite publié une mise à jour après TMZ a changé la photo dans sa story : « Ok TMZ a mis une photo de 2024 bébé, allons-y ! MDR. »

En attendant, les blagues de 50’s sur son rival n’ont pas cessé. La semaine dernière, le magnat de G-Unit s’est rendu sur Instagram et a partagé une photo de lui aux côtés de Drew Barrymore, écrivant : « Je suis ici en bonne compagnie avec @thedrewbarrymoreshow et je n’ai pas 1 000 bouteilles de lubrifiant à la maison. »

Le plan de Fif concernant le « lubrifiant » fait référence à des détails qui ont été révélés dans un conférence de presse et un note de détentiondans lequel les autorités fédérales ont exposé leurs conclusions.

Les autorités fédérales ont affirmé avoir des vidéos des séances « Freak Off » de Diddy. Les Freak Offs étaient, selon l’acte d’accusation, des « performances sexuelles élaborées et produites que COMBS organisait, dirigeait, pendant lesquelles des femmes se masturbaient et souvent enregistrées électroniquement » et qui impliquaient des travailleuses du sexe. Selon le gouvernement, Diddy aurait eu recours à « la force, aux menaces de force et à la coercition » pour inciter les femmes à y participer.

En outre, le gouvernement a déclaré que parmi les preuves matérielles découvertes lors des raids (ainsi que des fouilles de Diddy et de « certains de ses co-conspirateurs ») se trouvaient « d’autres preuves de Freak Offs, dont plus de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant personnel ».