Pour célébrer le 20e anniversaire de « Get Rich or Die Tryin », 50 Cent prend la route pour la tournée « The Final Lap ».

La plupart des gens pensent de nos jours à 50 Cent en tant que producteur exécutif car il a trouvé une base solide dans le monde dramatique scénarisé. De BMF à Power et ses nombreux spin-offs, 50 connaît une course folle à la télévision. Parfois, vous avez oublié à un moment donné qu’il était sans aucun doute le plus grand artiste du monde. Cette année marquera 20 ans depuis la sortie de son album phare Devenir riche ou mourir en essayant. Selon un communiqué de presse, To Celebration 50 s’associe à LiveNation pour la tournée mondiale « The Final Lap ».

50 Cent ‘THE FINAL LAP TOUR’ 2023 – DATES DE LA TOURNÉE NORD-AMÉRICAINE :

Vendredi 21 juillet – Salt Lake City, UT – Maverik Center

Dim 23 juillet – Denver, CO – Ball Arena

Mardi 25 juillet – St. Louis, MO – Hollywood Casino Amphitheatre – STL

Jeu 27 juillet – Noblesville, IN – Ruoff Music Center

Vendredi 28 juillet – Nashville, TN – Bridgestone Arena

Samedi 29 juillet – Cincinnati, OH – Riverbend Music Center

Lundi 31 juillet – Toronto, ON – Scène Budweiser

Mer 02 août – Montréal, QC – Centre Bell

Jeu 03 août – Mansfield, MA – Xfinity Center

Samedi 05 août – Darien Center, NY – Amphithéâtre du lac Darien

Dimanche 06 août – Cleveland, OH – Blossom Music Center

Mardi 08 août – Bristow, VA – Jiffy Lube Live

Mer 09 août – Brooklyn, NY – Barclays Center

Vendredi 11 août – Hartford, CT – Théâtre XFINITY

Samedi 12 août – Camden, NJ – Freedom Mortgage Pavilion

Dimanche 13 août – Virginia Beach, VA – Amphithéâtre Veterans United Home Loans à Virginia Beach

Mardi 15 août – Raleigh, Caroline du Nord – Coastal Credit Union Music Park à Walnut Creek

Mercredi 16 août – Charlotte, Caroline du Nord – PNC Music Pavilion

Jeu 17 août – Atlanta, GA – Amphithéâtre Lakewood

Samedi 19 août – Tampa, Floride – Amphithéâtre de la coopérative de crédit de MIDFLORIDA

Dimanche 20 août – West Palm Beach, FL – Amphithéâtre financier iTHINK

Mardi 22 août – Tuscaloosa, AL – Amphithéâtre de Tuscaloosa

Jeu 24 août – Houston, TX – Toyota Center

Vendredi 25 août – Dallas, TX – Pavillon Dos Equis

Dimanche 27 août – Albuquerque, NM – Amphithéâtre Isleta

Mardi 29 août – Phoenix, AZ – Amphithéâtre Talking Stick Resort

Mercredi 30 août – Los Angeles, Californie – Crypto.com Arena

Jeu 31 août – Chula Vista, Californie – Amphithéâtre de la North Island Credit Union

Samedi 02 septembre – Mountain View, Californie – Amphithéâtre Shoreline

Lundi 04 septembre – Sacramento, Californie – Golden 1 Center

Mer 06 septembre – Ridgefield, WA – Amphithéâtre RV Inn Style Resorts

Jeu 07 septembre – Seattle, WA – Climate Pledge Arena

Ven 08 septembre – Vancouver, C.-B. – Rogers Arena

Dimanche 10 septembre – Calgary, AB – Banque Scotia Saddledome

Lundi 11 septembre – Edmonton, AB – Rogers Place

Mer 13 septembre – Winnipeg, MB – Canada Life Centre

Ven 15 septembre – St. Paul, MN – Xcel Energy Center

Samedi 16 septembre – Chicago, IL – United Center

Dimanche 17 septembre – Detroit, MI – Théâtre musical Pine Knob THE FINAL LAP TOUR 2023 – DATES DE LA TOURNÉE EUROPÉENNE :

Jeu 28 septembre – Amsterdam, Pays-Bas – Ziggo Dome

Vendredi 29 septembre – Hambourg, Allemagne – Barclays Arena

Samedi 30 septembre – Copenhague, Danemark – Royal Arena

Mercredi 4 octobre – Oslo, Norvège – Spektrum*

Jeu 5 octobre – Trondheim, Norvège – Spektrum*

Samedi 07 octobre – Stockholm, Suède – Avicii Arena

Lundi 09 octobre – Riga, Lettonie – Arena Riga*

Mercredi 11 octobre – Lodz Pologne – Atlas Arena

Samedi 14 octobre – Berlin, Allemagne – Mercedes-Benz Arena

Dimanche 15 octobre – Oberhausen, Allemagne – Rudolf-Weber-Arena

Vendredi 20 octobre – Zurich, Suisse – Hallenstadion

Samedi 21 octobre – Nice, France – Palais Nikaia

Dimanche 22 octobre – Milan, Italie – Mediolanum Forum

Mardi 24 octobre – Munich, Allemagne – Olympiahalle

Mercredi 25 octobre – Mannheim, Allemagne – SAP Arena

Jeu 26 octobre – Bruxelles, Belgique – Forest National

Samedi 28 octobre – Prague, République tchèque – O2 Arena

Mardi 31 octobre – Strasbourg, France – Zénith

Jeu 02 novembre – Nantes, France – Zénith

Vendredi 03 novembre – Paris, France – La Défense Arena

Lundi 06 novembre – Dublin, Irlande – 3Arena

Jeu 9 novembre – Glasgow, Écosse – OVO Hydro

Vendredi 10 novembre – Manchester, Angleterre – AO Arena

Samedi 11 novembre – Londres, Angleterre – The O2

Dimanche 12 novembre – Birmingham, Angleterre – Resorts World Arena

*PAS UNE DATE LIVE NATION

Busta Rhymes sera l’acte d’ouverture de toute la tournée tandis que Jeremih se joindra aux dates nord-américaines. D’autres invités surprises seront annoncés pour l’Amérique du Nord à une date ultérieure. La prévente des fans vérifiés débutera le 10 mai et la vente générale est prévue le vendredi 12 mai.