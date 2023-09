50 Cent accusé de coups et blessures et jeté un micro sur le visage d’une femme ensanglantée

50 Cent fait face à une possible accusation de crime après être allé Cardi à un concert et en jetant un micro hors de la scène qui aurait éclaté la tête de Bryhana Monegain.

Si quelqu’un sympathise avec quelqu’un qui attrape une chienne errante, on pourrait penser que ce serait 50 Cent. Le rappeur est accusé d’avoir frappé une femme dans le public à son Dernier tour tournée. TMZ rapporte que l’animatrice de Power 106, Bryhana Monegain, a déposé un rapport de police pour coups et blessures après avoir déclaré que l’incident de lancement de micro l’avait envoyée à l’hôpital avec une blessure à la tête jaillissante.

Mercredi soir, 50 personnes sont montées sur scène avec YG dans la ville natale du natif de Los Angeles, au Crypto.com Arean, pour sa tournée. Pour les professionnels chevronnés comme le Beaucoup d’hommes rappeur, le spectacle doit continuer, peu importe ce qui ne va pas. Ce soir-là, il n’a rencontré aucune difficulté technique. 50 ont connu plusieurs échecs rapides avec des microphones cassés.

Après que le premier micro ait été raté, l’équipe lui en a remis trois autres qui n’ont pas non plus fonctionné. 50 ont jeté le matériel cassé hors de la scène.

Regardez la vidéo du moment de lancement du micro ci-dessous.





On ne sait pas jusqu’où il visait avec le lancer, mais 50 ont lancé ce micro comme une chaise pliante lors du Montgomery Riverboat Rumble. Et on dirait que la connexion est tout aussi dure, voire pire.

Au lieu de finir entre les mains de l’équipe de production, le micro cassé aurait heurté la tête de Byhana. L’équipement audio aéroporté lui a laissé une vilaine blessure en plein milieu du front. Elle a posté une vidéo d’elle sur Instagram prenant une ambulance pour se rendre à l’hôpital alors qu’elle était couverte de sang.





Un autre clip montrait la personnalité de la radio souffrant beaucoup aux urgences et se demandant si elle avait un traumatisme crânien au-delà de la lacération.

«Ça faisait tellement mal. Maintenant, je le ressens encore plus. Je veux juste vérifier mon cerveau, est-ce que tout ira bien ? Je veux juste m’assurer que rien ne saigne. Je dois m’assurer que je suis en bonne santé », a-t-elle expliqué.

Découvrez les détails du rapport de police de Bryhana Monegain pour coups et blessures et la réponse de 50 Cent après le flip !