50 Cent abandonne le procès en diffamation contre son ex Daphne Joy

Curtis Jackson, alias 50 Cent, abandonne son procès pour diffamation contre son ex Daphne Joy Narvaez.

En mars, Narvaez, la mère du deuxième fils de Jackson, Sire Jackson, a accusé le rappeur sur les réseaux sociaux de viol et de violences physiques. Ses allégations ont été formulées après que Jackson à plusieurs reprises je l’ai trollée pour avoir été qualifiée de « travailleuse du sexe » dans le film de Lil Rod Procès pour abus sexuel très médiatisé contre le magnat de Bad Boy Entertainment, Sean « Diddy » Combs.

« Je suis profondément blessée par les mensonges contenus dans le procès de Rodney Jones », a écrit Narvaez dans un message Instagram depuis supprimé. « L’affirmation selon laquelle je suis une travailleuse du sexe est 100 % fausse et constitue une diffamation. Je fais appel à un avocat pour étudier tous les recours juridiques contre Rodney et son avocat. »

Dans un second message adressé à Jackson, qui détaillait les abus qu’il aurait subis, Narvaez a écrit : « Mettons l’accent sur tes véritables actes pervers, à savoir le viol et les abus physiques contre moi. Tu n’es plus mon oppresseur et mon Dieu s’occupera de toi à partir de maintenant. »

Le rappeur « In da Club » a immédiatement nié les allégations et deux mois plus tard a déposé sa plainte en diffamation au tribunal de district du comté de Harris, au Texas, où il vit depuis 2021.

Aujourd’hui, pour des raisons non dévoilées, il demande au juge de rejeter la plainte, selon des documents judiciaires obtenus par le Times. Le dossier déposé lundi indique que Jackson « abandonne toutes ses plaintes » contre Narvaez « sans préjudice », ce qui signifie qu’il conserverait le droit de la déposer à nouveau à l’avenir.

Les représentants de Jackson et Narvaez n’ont pas immédiatement répondu mercredi à la demande de commentaires du Times.

Dans sa plainte de mai, qui a été examinée par le Times, Jackson a déclaré qu’après avoir appris que Narvaez avait été qualifié de « travailleur du sexe de longue date » dans le film de Lil Rod, deuxième plainte modifiée, Il a immédiatement pris des mesures juridiques pour révoquer la garde complète de leur fils par le mannequin OnlyFans. Elle a riposté, a-t-il affirmé, avec sa déclaration sur Instagram, « provoquant de véritables ravages, une frénésie et un chaos ».

Les avocats de Jackson ont décrit la démarche de Narvaez comme une « tentative délibérée de… détruire sa réputation personnelle et professionnelle, de nuire aux intérêts commerciaux et professionnels de Jackson, d’affecter négativement son affaire de garde et de l’empêcher de voir son fils mineur », et ont finalement qualifié son message de « diffamatoire » et « sans équivoque faux ».

Ils ont également déclaré avoir donné à Narvaez « de multiples opportunités » de corriger ou de rétracter ses déclarations, et le dossier comprend une lettre du 2 avril de l’équipe de Jackson exigeant une rétractation. Ses avocats ont affirmé que les avocats de Narvaez ont répondu en insistant pour qu’il lui donne des millions de dollars et abandonne sa poursuite pour la garde des enfants en échange de la suppression de la publication, des exigences que la poursuite a qualifiées de « clairement de nature extorsive ».

À l’époque, Jackson avait demandé des dommages et intérêts de plus d’un million de dollars, une ordonnance du tribunal pour supprimer la publication et pour que son ex s’abstienne de faire d’autres commentaires diffamatoires.

Nardine Saad, rédactrice au Times, a contribué à ce reportage.