Au cours de ses décennies de carrière, Curtis « 50 Cent » Jackson a appris une chose ou deux sur le succès.

C’est un rappeur lauréat d’un Grammy, un homme d’affaires prospère et un acteur prolifique qui joue et produit à la télévision et au cinéma. Mais Jackson n’est pas entré dans le show-business du jour au lendemain. Dans un entretien avec vautouril a expliqué comment son succès précédent l’avait aidé à percer à Hollywood.

« L’une des lois non écrites du pouvoir est de paraître n’avoir besoin de rien », a déclaré Jackson. « Parce que tout le monde te rendra service quand tu n’en auras pas besoin. »

Jackson a rencontré le producteur de films Avi Lerner alors qu’il était déjà millionnaire grâce à sa carrière de rap.

Parce qu’il était « dans une situation financière où je n’avais besoin de rien de lui », il a dit que Lerner était prêt à lui parler des affaires du show-business.

« Parce que j’étais intéressé par ce qu’il avait développé en tant qu’entreprise, il était excité par mon intérêt », a-t-il déclaré. « Il a offert probablement plus que la personne moyenne. »

Jackson a déclaré que ses interactions avec Lerner « m’ont aidé à comprendre Hollywood » et qu’il tournait rapidement des films via sa société de production Cheetah Vision, qui avait amassé 200 millions de dollars de financement auprès de personnes que Jackson « a rencontrées lors de ses voyages et qui voulaient investir dans la production cinématographique ».

Les films avaient des budgets relativement faibles et ont permis à Jackson d’acquérir de l’expérience en tant que producteur tout en gagnant de l’argent.

« J’ai été payé près de 10 millions de dollars pour chacun de ces films », a-t-il déclaré. « Alors je me suis payé pour apprendre à participer à ces projets. »

Jackson a depuis produit des dizaines d’émissions de télévision et de films – comme « Power » et « Power Book II : Ghost » – et bien d’autres sont en route. Il recevra la première place dans le prochain « Expend4bles » avec Sylvester Stallone et Jason Statham.

