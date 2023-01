50 caméras pièges, drone à suivre "Mangeur d’hommes" Léopard au Jharkhand

Le département forestier de Jharkhand a installé plus de 50 caméras pièges, un drone et un grand nombre de fonctionnaires, mais le léopard “mangeur d’hommes”, qui a tué quatre enfants depuis le 10 décembre dans la division de Palamu, est toujours sans trace, a déclaré dimanche un responsable.

Maintenant, le département a enrôlé le célèbre chasseur Nawab Shafath Ali Khan, basé à Hyderabad, pour contrôler le gros chat. On soupçonne que tous les quatre, dont trois à Garhwa et un dans le district de Latehar, ont été tués par le même léopard. Les victimes sont dans la tranche d’âge de six et 12 ans.

Le léopard a fait régner la terreur dans plus de 50 villages de trois pâtés de maisons – Ramkanda, Ranka et Bhandariya – du district où les villageois ont été priés par le département des forêts de ne pas s’aventurer après le coucher du soleil.

“Nous passons des nuits blanches dans la peur du léopard. Les femmes et les enfants ont surtout peur. Cela ressemble à une situation de couvre-feu le soir”, a déclaré Ravindra Prasad, un agriculteur du bloc de Ramkanda. La division forestière de Garhwa avait soumis jeudi une proposition au directeur de la faune de l’État pour déclarer le gros chat mangeur d’hommes et a également suggéré les noms de trois chasseurs, dont Nawab Shafath Ali Khan et l’ancien législateur Girinath Singh.

Le gardien en chef de la faune de l’État, Sasikar Samanta, a déclaré à PTI : “Il y a certaines formalités officielles pour déclarer un animal mangeur d’hommes. Notre première priorité est de capturer le léopard par tranquillisation, ce qui n’est possible que par des experts. Par conséquent, nous avons consulté Nawab Shafath Ali Khan. pour nous aider dans nos efforts. Il est non seulement un expert, mais également équipé des derniers équipements pour identifier et contrôler un animal. Samanta, qui est également conservatrice en chef principale de la forêt (faune), a déclaré que Khan devrait arriver la première semaine de janvier. “Si la capture n’était pas possible, alors nous pourrions penser à tuer le léopard comme dernière option”, a déclaré Samanta.

S’adressant à PTI, Khan a confirmé qu’il avait été approché par des responsables des forêts de l’État. “On m’a dit de visiter Jharkhand et d’aider à surveiller et à tranquilliser le léopard. Cependant, je n’ai encore reçu aucune lettre officielle à cet égard”, a-t-il déclaré.

Plus de 50 caméras pièges ont été installées sur l’itinéraire possible du gros chat dans et autour du village de Kushwaha où un garçon de 12 ans a été tué par l’animal le 28 décembre.

“Les caméras pièges ont capturé divers animaux dans la région, mais le léopard n’a pas encore été retrouvé. Outre les caméras pièges, nous utilisons également des caméras drones, mais il n’a également trouvé aucune trace du léopard”, Garhwa Divisional Forest Officer (DFO) Shashi Kumar a déclaré à PTI.

Il a dit qu’ils changeraient l’emplacement des caméras dimanche et a fait un autre effort pour en retrouver la trace. “Nous avons également commandé trois cages à Meerut, qui devraient arriver dimanche soir”, a-t-il déclaré.

Le 10 décembre, le léopard aurait fait sa première attaque en tuant une fillette de 12 ans dans la région de Chipadohar dans le bloc voisin de Barwadih du district de Latehar. Ensuite, un enfant de six ans a été tué dans le village de Rodo dans le bloc de Bhandariya le 14 décembre dans le district de Garhwa, tandis qu’une autre fillette de six ans a été tuée par le léopard dans le village de Sevadih dans le bloc de Ranka le 19 décembre dans le même district. PTI SAN RG