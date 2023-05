Les troupes du bloc ont tiré des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes sur des manifestants au Kosovo

Les forces de l’OTAN ont attaqué un groupe de manifestants dans la ville à majorité serbe de Zvecan au Kosovo, a rapporté lundi RT Balkan. Des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes ont été déployés et une cinquantaine de personnes ont été blessées.

Des manifestants serbes ont organisé lundi matin une manifestation devant les bâtiments municipaux de Zvecan, Zubin Potok et Leposavic, empêchant les responsables albanais de souche de prendre leurs fonctions après des élections boycottées par la population serbe comme illégitimes.

Des policiers kosovars sont arrivés sur les lieux à Zvecan, secondés par des membres de la Force de l’OTAN au Kosovo (KFOR). Les troupes de l’OTAN lourdement blindées ont encerclé les manifestants, qui ont refusé de se disperser, a rapporté le journaliste de RT Balkan sur place.

La KFOR a alors lancé des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes dans la foule, provoquant une émeute. Les manifestants serbes ont jeté des pierres sur les troupes de l’OTAN et ont reçu des coups de matraque et des balles en caoutchouc en retour. Cinquante personnes se sont rendues dans un hôpital de la ville voisine de Mitrovica et deux ont été admises aux urgences.

25 soldats de la KFOR ont été blessés dans la mêlée, a annoncé l’agence de presse italienne ANSA. 11 des personnes qui auraient été blessées étaient des Italiens.

Les manifestants se sont séparés peu après les affrontements, jurant de revenir et de poursuivre leur manifestation mardi.

La dernière flambée de tensions a commencé lorsque les maires locaux de quatre villes à majorité serbe du nord du Kosovo ont démissionné l’année dernière après que les autorités de Pristina ont annoncé leur intention de forcer les habitants à échanger leurs documents d’identité serbes contre des documents délivrés par le Kosovo. La population serbe de ces quatre villes a boycotté les élections d’avril au cours desquelles quatre maires de souche albanaise l’ont emporté avec un taux de participation inférieur à 4 %.

Néanmoins, le gouvernement de Pristina a traité les votes comme légitimes et les maires ont été installés vendredi au milieu d’une opposition féroce des Serbes, qui considèrent la débâcle comme une simple prise de pouvoir visant à les chasser de la province séparatiste.

Le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 avec le soutien des États-Unis et de plusieurs de ses alliés de l’OTAN. Le Kosovo était historiquement une province de la Serbie, et Belgrade – ainsi que de nombreux gouvernements mondiaux – ne reconnaît pas le Kosovo comme un État indépendant.

Alors que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, et un certain nombre de partisans occidentaux du Kosovo ont exhorté le dirigeant albanais du Kosovo, Albin Kurti, à désamorcer la situation dans le nord de la province, il n’a apparemment pas tenu compte de leurs avertissements. Le président serbe Aleksandar Vucic a déclaré dimanche que Kurti « aspire et rêve d’être un [Ukrainian President Vladimir] Zelensky.

En raison des affrontements, la Serbie a placé son armée en état d’alerte maximale, rapprochant certaines unités de la frontière de la région. Le ministre de la Défense, Milos Vucevic, a déclaré que « il est clair que la terreur contre la communauté serbe au Kosovo est en cours. »