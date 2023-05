50 balles en 13: Yashasvi Jaiswal claque le demi-siècle le plus rapide de l’histoire de l’IPL

Depuis l’arrivée de Yashasvi Jaiswal sur la scène indienne du cricket lors de la Coupe du monde U-19 2020, le talent de l’ouvreur gaucher ne faisait aucun doute. Frappeur techniquement doué avec une tête calme sur les épaules, Jaiswal a toujours été censé livrer sur la grande scène. Le joueur de 21 ans, dont l’ascension aux échelons supérieurs du cricket indien après des années de lutte acharnée au Mumbai maïdaans a été bien documenté, a laissé une autre marque indélébile de son autorité avec un exploit historique jeudi. Il était en plein déchaînement pour les Royals du Rajasthan contre les Kolkata Knight Riders lors d’un match IPL 2023 à Kolkata pour claquer le demi-siècle le plus rapide de l’histoire de la première compétition T20.

L’ouvreur de 21 ans a atteint la barre des 50 points en seulement 13 balles pour battre le record détenu conjointement par KL Rahul et Pat Cummins. Tous deux, avaient marqué des demi-siècles en 14 balles. Alors que RR poursuivait une cible de 150 points contre KKR, Jaiswal est allé marteau et pince dès le départ alors qu’il attaquait l’opposition. Dans la première manche du capitaine du KKR Nitish Rana, Jaiswal a réussi 26 points (deuxième plus grand nombre de points marqués lors de la première manche d’une manche IPL) avec l’aide de trois quatre et deux six. Il a pris un doublé sur la cinquième balle.

Dans le second over, malgré la perte du guichet de Jos Buttler par RR, Jaiswal a frappé un quatre et un six. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour atteindre le demi-siècle. Dans le troisième par Shardul Thakur, Jaiswal a de nouveau frappé trois autres quatre avant de terminer son demi-siècle en seulement 13 balles, avec un simple sur la cinquième balle du plus.

Cinquantaine les plus rapides de l’IPL (par balles face)

1. 13 balles – Yashasvi Jaiswal (RR) contre KKR, Kolkata, aujourd’hui

2. 14 balles – KL Rahul (PBKS) contre DC, Mohali, 2018

3. 14 balles – Pat Cummins (KKR) contre MI, Pune, 2022

L’effort a impressionné Virat Kohli, qui a écrit dans un post Instagram avec une image de Jaiswal : « Wow, c’est l’un des meilleurs frappeurs que j’ai vu depuis un moment. Quel talent Yashasvi Jaiswal. »

Finalement, Jaiswal est resté invaincu sur 98 (47 balles, 5x6s, 13x4s). Courtoisie, ses magnifiques manches RR ont pourchassé l’objectif de 150 points en seulement 13,1 overs.

« C’était une sensation agréable aujourd’hui. Ce n’est pas comme si tout ce que je voulais se produisait, je me prépare bien et j’ai confiance en moi. Je sais que les résultats viendront. Le coup gagnant était une sensation formidable, je voulais terminer le match et gagner le jeu a été ma devise », a déclaré Jaiswal après la victoire.

« Je suis béni et reconnaissant, je fais de mon mieux. (Sur s’il sent qu’il a raté un siècle) Je pense que le taux de course net était la seule chose dans notre esprit, moi et Sanju ne parlions que de terminer le jeu rapidement. »