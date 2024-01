50 ans plus tard, un tableau volé par la foule dans le New Jersey est retrouvé dans l’Utah

Le tableau a été décrit comme inestimable. « La maîtresse d’école », une huile de 50 pouces peinte en 1784 par John Opie, le célèbre artiste anglais dont les sujets comprenaient des membres de la famille royale anglaise.

Mais en juillet 1969, il a disparu, volé au domicile d’un médecin du New Jersey dans le cadre d’un crime salace impliquant un sénateur de l’État et des membres de la famille criminelle Gambino.

Près de 50 ans plus tard, le tableau a été retrouvé dans le sud de l’Utah ; aujourd’hui, il se trouve dans une maison de retraite de Newark appartenant au Dr Francis Wood, 96 ans, l’héritier légitime du tableau.

“Je peux vous dire qu’en 21 ans, c’est l’un des cas les plus uniques et les plus intrigants sur lesquels j’ai eu l’occasion de travailler”, a déclaré Gary France, un agent spécial du FBI basé à St. George.

« Grand tableau dans le couloir du salon »

Le père de Francis, le Dr Earl Wood, a acheté le tableau pendant la Grande Dépression pour 7 500 $, soit plus de 150 000 $ en dollars de 2024, selon plusieurs calculateurs d’inflation. Historiens croire la femme représentée dans « The Schoolmistress » est en réalité la mère d’Opie ; une peinture sœur appartient actuellement au Tate Museum d’Angleterre.

« La maîtresse d’école » a été accrochée dans la maison Wood à Newark, New Jersey pendant des décennies jusqu’à l’été 1969. En juillet de cette année-là, trois cambrioleurs, apparemment à la recherche de la collection de pièces de monnaie rares et coûteuses de la famille, ont tenté de s’introduire par effraction lorsqu’ils ont été déjoués par une alarme. Les criminels ont pris la fuite avant l’arrivée de la police. Les agents qui ont répondu étaient accompagnés du sénateur de l’État du New Jersey Anthony Imperiale, un ami de la famille des Woods.

L’une des femmes de ménage des Woods a déclaré à la police, et probablement à l’Impériale, qu’ils étaient surpris que les cambrioleurs ne recherchent pas le tableau d’Opie. C’était « inestimable », disaient-ils.

Une semaine plus tard, les cambrioleurs sont revenus et ont pris la fuite avec le tableau et Earl Wood n’a plus jamais revu « La Maîtresse d’école ».

En 1975, le gangster Gerald Festa a admis avoir participé au cambriolage. Dans une tournure surprenante, il a témoigné que c’était Imperiale qui avait orchestré l’effraction, déclarant au tribunal que les trois hommes s’étaient arrêtés au club-house du sénateur sur le chemin de la résidence Wood. «Maintenant, nous savons exactement où il se trouve. Allons le chercher », aurait déclaré Gerald Donnerstag, l’un des cambrioleurs, après la réunion.

“Ce qu’il pense et ce qu’est la vérité sont deux choses différentes”, a déclaré Imperiale au New York Times en 1975, selon un rapport. article archivé. Mais le délai de prescription étant derrière lui, le sénateur du New Jersey a clamé son innocence et n’a jamais été inculpé. Festa a été placée en détention préventive ; Donnerstag a été reconnu coupable de meurtre ; Austin Castiglione, le troisième complice, a plaidé coupable du cambriolage.

Ce qui est arrivé à « La Maîtresse » après le cambriolage reste un mystère. Le procès n’a jamais révélé le lieu et le FBI pense que la pression exercée par les forces de l’ordre a amené le tableau à changer de mains au fil des ans, probablement d’un gangster à un autre.

Dans les années 1980, les affaires de racket ont commencé se rapprocher sur les groupes criminels organisés du New Jersey. Un membre de la famille Gambino, Joseph Covello Sr., a été impliqué dans une série d’arrestations en Floride en 1984, selon un article archivé du Miami Herald, et a plaidé coupable d’avoir fait partie d’un réseau de cartes de crédit volées. Il a liquidé ses actifs et vendu plusieurs maisons à travers le pays avant sa mort au début des années 1990.

En 1989, James Gullo, chauffeur de camion devenu homme d’affaires, a acheté la maison de Covello dans le comté de Broward, en Floride. Une vague déclaration de la transaction immobilière se lit comme suit : « Grand tableau dans le couloir du salon. »

Gullo a poursuivi ce qui est devenu une carrière commerciale fructueuse, en possédant un certain nombre de restaurants et en gérant des franchises Burger King dans l’Utah et en Arizona. Il a déménagé à St. George en 1995 avec sa femme et, selon son nécrologie, décédé en 2020 à l’âge de 85 ans. Pendant des décennies, Gullo a conservé le tableau d’Opie, le transportant même de Floride à St. George, inconscient de son histoire tumultueuse.

“Jusqu’au moment de sa mort, nous n’avons aucune preuve permettant de croire qu’il savait autrement qu’il possédait ce tableau assez important”, a déclaré France, l’agent du FBI.

« La maîtresse d’école » rentre chez elle

La France affirme que le FBI reçoit sa juste part de conseils farfelus et d’« histoires fantastiques ».

« Ainsi, lorsque Kris Braunberger est entré dans notre bureau en décembre 2021 et a commencé à parler d’un tableau volé, j’étais un peu sceptique », a déclaré France.

Braunberger, qui possède un cabinet comptable à St. George, a été chargé par Gullo de liquider sa succession et d’en faire don à diverses œuvres caritatives, a indiqué la France. Le tableau d’Opie a été apporté à un évaluateur, qui a écrit : « Il semble donc que le tableau en question soit bien de John Opie. Il s’agit presque certainement de la deuxième version de The Schoolmistress », selon un affidavit du FBI déposé par la France.

La France a ouvert une enquête et contacté la famille Wood. Francis Wood, qui avait la quarantaine lorsque le cambriolage a eu lieu chez ses parents, était “complètement choqué”, a déclaré France, “très sceptique quant au fait que nous ayons réellement récupéré cet objet”.

Grâce aux enregistrements et aux photos prises par la famille Wood, y compris une photo de famille de Noël où le tableau d’Opie est accroché au mur de la salle à manger derrière eux, la France a pu confirmer les propriétaires légitimes de « La Maîtresse d’école ».

Le bureau a payé pour que des expéditeurs d’œuvres d’art professionnels ramènent « The Schoolmistress » à Newark, près de 55 ans après que des gangsters l’ont arraché des murs de la maison familiale de Wood. Le tableau de 50 pouces sur 40 pouces est maintenant accroché dans la maison de retraite de Wood.

“Il est très heureux de pouvoir profiter de ce tableau tous les jours”, a déclaré France.

