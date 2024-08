NEW YORK — En 1974, les rues désertes et les immeubles délabrés de Harlem racontaient l’histoire d’un quartier abandonné. Des décennies de désinvestissement avaient abouti à un exode massif connu sous le nom de fuite urbaine et les habitants ont vu leurs homologues plus riches et plus instruits quitter en masse le quartier de New York.

Mais la tendance a changé lorsque Percy Sutton, alors président de l’arrondissement de Manhattan et plus haut fonctionnaire noir élu de la ville de New York, a lancé une campagne pour redonner de la vitalité à ce quartier historiquement afro-américain, connu comme la Mecque mondiale des arts, de la culture et de l’entrepreneuriat pour les Noirs.

Cette semaine, baptisée Harlem Week, a permis à ceux qui l’avaient quittée de revenir. Dimanche, les organisateurs ont célébré le 50e anniversaire de la Harlem Week après 18 jours de programmation gratuite qui a permis de découvrir tout ce que ce quartier emblématique avait à offrir.

La Harlem Week est « le fil conducteur des 50 dernières années du quartier noir le plus historique d’Amérique », a déclaré le révérend Al Sharpton, dont le National Action Network est basé dans le quartier. « Le rêve de Percy Sutton et de ses pairs du gouvernement, des arts, de l’église et d’autres éléments de Harlem perdure, plus fort que jamais. »

Dans les années 1970, Harlem exigeait plus qu’un festival ordinaire pour renaître. Ceux qui étaient restés à Harlem pendant l’exode urbain – principalement des familles noires à faibles revenus – allumaient leur télévision et ne pouvaient s’empêcher de voir le désespoir : les rapports de criminalité, les statistiques sombres et les journalistes qui qualifiaient leur ville de « navire en train de couler ».

Sutton savait que Harlem était sur le point de vivre un moment revitalisant et exaltant.

Cet été-là, Sutton a rassemblé des leaders religieux, politiques, civiques et artistiques parmi lesquels Tito Puente, Max Roach, Maya Angelou, James Baldwin, Harry Belafonte, Sidney Poitier, Ruby Dee et Lloyd Williams. Ensemble, ils ont conçu un événement qui ferait passer les troubles de Harlem sous le feu des projecteurs pour mettre en lumière son héritage vibrant : le Harlem Day.

Les disc-jockeys de la radio Hal Jackson et Frankie Crocker ont produit un concert sur la place du Harlem State Office Building, tandis que l’acteur Ossie Davis coupait un ruban à l’angle de la 138e rue et de la 7e Avenue, annonçant le début de la « Seconde Renaissance de Harlem ».

La cérémonie d’inauguration a rebaptisé la 7e Avenue en boulevard Adam Clayton Powell Jr., du nom du premier Afro-Américain élu au Congrès de New York, marquant la première fois qu’une rue de la ville de New York prenait le nom d’une personne de couleur.

« Deux ou trois semaines plus tard, Percy Sutton nous a tous appelés pour nous dire que c’était une journée très réussie », a déclaré Lloyd Williams, l’un des cofondateurs de Harlem Day et président actuel de la Greater Harlem Chamber of Commerce. « Cela a eu une telle importance pour les autres villes qui étaient en train d’être désertées, comme Détroit et Baltimore, Washington et Chicago, qu’ils nous ont demandé si nous pouvions le refaire chaque année. »

Ils l’ont fait, et Harlem Day s’est transformé en Harlem Weekend, puis en Harlem Week, qui, avant la pandémie, s’est étendue à un mois complet de programmation.

« Il n’y a qu’à Harlem qu’une semaine peut durer plus de sept jours », a déclaré Williams, dont la famille vit à Harlem depuis 1919.

Cette année, la célébration a été ponctuée de divertissements, notamment un set de l’artiste hip-hop Fabolous, un hommage à Harry Belafonte et des performances à Broadway. D’autres concerts ont mis en avant le jazz, le reggae, le R & Les traditions B et gospel se sont développées à Harlem, aux côtés de centaines de vendeurs de nourriture et de marchandises.

Les organisateurs ont également organisé des initiatives d’autonomisation, telles que des ateliers d’éducation financière et des examens de santé, au Harlem Health Village et au Children’s Festival. Chaque enfant qui y a participé a reçu un sac à dos pour la rentrée scolaire.

La Harlem Week a toujours été un hommage vivant à l’histoire de Harlem et à ses grands noms, tels que WEB Du Bois, Langston Hughes, Augusta Savage et Aaron Douglas. Elle rend hommage à la Renaissance de Harlem et au mouvement des arts noirs et rend hommage à des monuments tels que l’Apollo Theater et le Schomburg Center for Research in Black Culture.

De nombreux historiens considèrent la fin des années 1960 et les années 1970 comme les années les plus sombres de Harlem.

La région avait été secouée par des troubles, notamment une émeute en 1964 qui avait tué un adolescent noir non armé, l’assassinat de Malcolm X en 1965 et les troubles après l’assassinat du révérend Martin Luther King Jr. en 1968. Les revenus des ménages ont chuté de façon spectaculaire et les taux de mortalité infantile étaient élevés.

« Le quartier était en ruine », se souvient Malik Yoba, un acteur né dans le Bronx en 1967 qui a grandi à Harlem et a passé ses journées à jouer dans la terre des terrains vagues. Yoba a fréquenté l’école de l’Upper East Side avec des camarades qui avaient des maisons de campagne dans le nord de l’État, dans les Hamptons.

« Je ne comprenais pas pourquoi l’endroit où nous vivions était si différent de l’endroit où ils vivaient », a-t-il déclaré. « Je savais que quelque chose n’allait pas. »

Mais les habitants de Harlem sont des créatifs, des entrepreneurs, des visionnaires et des leaders. Là où d’autres ont vu le déclin, ils ont vu des opportunités, et la détermination à faire en sorte que Harlem soit à la hauteur de son potentiel était grande.

Yoba, aujourd’hui âgé de 56 ans, a bâti sa carrière d’acteur en faisant découvrir Harlem au public de tout le pays. Ses expériences en matière d’inégalités de logement ont également alimenté sa passion pour l’immobilier.

Yoba combat les effets du redlining à travers sa société Yoba Development, qui permet aux jeunes de couleur d’accéder à l’industrie et a des projets actifs à Baltimore et à New York.

« Quand on grandit dans des communautés défavorisées et défavorisées, on ne voit pas la forêt à travers les arbres », a déclaré Yoba. « On peut grandir en croyant que marcher à côté de bâtiments incendiés est un droit de naissance, au lieu de comprendre que construire est un business. »

Hazel Dukes, 92 ans, militante des droits civiques de New York et résidente de Harlem depuis 30 ans, a passé sa vie à lutter contre la discrimination dans le logement et l’éducation. Elle a vécu dans le même immeuble de Harlem que Sutton et a organisé des actions à ses côtés, devenant plus tard présidente nationale de la NAACP en 1989.

« Je sais ce que l’on ressent lorsqu’on se voit refuser son droit à l’asile », a déclaré Dukes, qui est née et a grandi à Montgomery, en Alabama, et a subi la ségrégation des lois Jim Crow. Elle a déménagé à New York avec ses parents dans les années 1950.

Aujourd’hui, l’immobilier à Harlem est convoité, en raison de la gentrification et de son attrait culturel durable.

« Il y avait une liste d’attente, car tout le monde voulait vivre à Harlem », a déclaré Dukes. « Les gens veulent venir à Harlem avant de quitter ce monde. »

