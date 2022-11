50 ans du “livre parlant” de Stevie Wonder

Abonnez-vous à Popcast !

Podcasts Apple | Spotify | Brodeuse

“Talking Book”, de 1972, était le 15e album de Stevie Wonder – oui, vous avez bien lu. Il avait été un enfant star pour Motown Records, et après cela, un bénéficiaire de la puissance de l’usine à succès du label. Mais lorsqu’il a renégocié son contrat au début des années 1970, il a obtenu un contrôle créatif complet sur sa musique, et c’est à ce moment-là qu’il est devenu une superstar.

« Talking Book » présentait « Superstition » et « You Are the Sunshine of My Life », deux des classiques indélébiles de Wonder. Il a également mis la table pour “Innervisions” et “Songs in the Key of Life”, deux de ses albums du milieu des années 1970 qui, avec “Talking Book”, constituent ses réalisations les plus marquantes.

Sur le Popcast de cette semaine, une conversation sur la fluidité de l’écriture de chansons de Wonder, son don pour l’innovation, son engagement avec la politique et comment il a réussi à anticiper la chambre à coucher pop à l’ère d’Internet.