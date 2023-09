Pour célébrer les 50 ans du hip-hop, ESPN examine la relation entre le sport et la musique avec une présentation spéciale intitulée Le croisement.

Avec le 50ème anniversaire du Hip-Hop qui approche, nous recevons du contenu de qualité toute l’année, notamment The Crossover : 50 ans de hip-hop et de sport qui examine la relation entre le genre de changement de culture et le monde du sport professionnel.

Le légendaire Rimes Busta prête sa voix à l’émission spéciale en tant que narrateur du programme d’une heure qui détaille comment les athlètes et les artistes ont eu un impact indélébile sur la culture.

Il y a cinquante ans, dans le Bronx, un nouveau genre de musique naissait, produit d’un peuple à la recherche de sa voix et de la possibilité de se faire entendre. Pendant des décennies, la communauté a été liée par les paroles de dirigeants comme Martin Luther King et Malcolm X avant que leurs assassinats ne tentent de contrecarrer ce message. Même si leur vie a pris fin, l’impact de leurs paroles n’a jamais eu lieu, ouvrant la voie à d’autres. Bientôt, les athlètes et les artistes prendront le micro et deviendront avec audace le son d’une nouvelle génération et une source d’inspiration pour leur peuple. Lorsque le monde a cherché à les faire taire, la culture a trouvé le moyen de parler plus fort que jamais. De Muhammad Ali à Public Enemy, de Jay-Z à Lebron James et au-delà, l’impact sur le sport a été indélébile.

Le leader mondial du sport a fouillé les archives et obtenu des interviews originales de « ceux qui l’ont vécu ». communiqué de presseil y a un large éventail de perspectives dans la spéciale, y compris celles de Danyel Smith et d’Oncle Luke.

De nombreux rappeurs, artistes et autres personnalités du monde du Hip Hop sont interviewés dans l’émission, parmi lesquels : Big Daddy Kane – rappeur Fab 5 Freddy – réalisateur et icône culturelle Gros Joe – rappeur DJ Jazzy Jeff — DJ Rakim – rappeur E-40 – rappeur Killer Mike – rappeur MC Lyte – rappeur Rick Ross – rappeur Ice Cube – rappeur/acteur Luther Campbell (Oncle Luke) – rappeur Charlamagne Le Dieu – animateur radio Trop court – rappeur Entre autres voix au programme : Nikole-Hannah Jones – écrivain « The 1619 Project » (The New York Times Magazine) Angele Rye – animatrice et commentatrice culturelle Michael Eric Dyson – auteur Entertaining Race Dr Todd Boyd – professeur de race et de culture, Université de Californie du Sud Laila Ali – fille de Muhammad Ali et ancien boxeur professionnel Michael Wilbon – journaliste Jemele Hill – journaliste Danyel Smith – auteur Ari Melber – animateur, The Beat de MSNBC Leslie Small – réalisatrice ; Doctorat en développement économique Jesse Washington – journaliste/cinéaste Jalen Rose – ancien joueur de basket-ball NBA et universitaire Justin Tinsley – journaliste sportif et culturel

Le film a été réalisé par Julian Gooden et produit par Angela Rye, Black Forman, Jeremy Williams et Frank Saraceno.

Vous pouvez regarder la présentation spéciale dès maintenant avec streaming à la demande sur ESPN+.