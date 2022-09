50 ans après un vol d’art majeur à Montréal, le sentier est devenu froid et personne ne parle – Kelowna Capital News

Cinquante ans après ce qui a été décrit comme le plus grand braquage d’œuvres d’art de l’histoire du Canada, l’identité des voleurs demeure un mystère et personne ne veut en parler.

De la police de Montréal au musée d’art qui a été cambriolé, de Patrimoine canadien au ministère de la Culture du Québec, maman a le mot sur le Skylight Caper.

C’est aux petites heures du matin du 4 septembre 1972 que trois hommes sont descendus en rappel d’une lucarne le long d’une corde en nylon jusqu’au deuxième étage du Musée des beaux-arts de Montréal. Ils avaient choisi la seule lucarne pour laquelle l’alarme n’avait pas été réglée, et une fois à l’intérieur, le trio armé a rapidement maîtrisé les quelques gardes de nuit du musée.

Les yeux bandés, bâillonnés et attachés dans une salle de conférence au premier étage, les gardes ne pouvaient fournir que les descriptions les plus élémentaires – les deux hommes qu’ils ont réellement vus étaient de taille et de corpulence moyennes, portaient des masques de ski et avaient les cheveux longs. Deux des voleurs parlaient français et un parlait anglais. Une bonne partie de la population masculine de la ville pourrait correspondre à la description.

Il n’est pas tout à fait surprenant que l’affaire se soit rapidement effacée de la mémoire, car le week-end de la fête du Travail de 1972 a été particulièrement mouvementé. Le vendredi 1er septembre, trois hommes qui se sont vu refuser l’entrée au Wagon Wheel de Montréal, un bar country et western, ont mis le feu à un escalier arrière. L’incendie a finalement consumé tout le bâtiment, tuant 37 personnes.

Le lendemain, le Canada a perdu le match d’ouverture de la série des sommets de 1972 face à l’Union soviétique au Forum de Montréal.

Et au moment où les nouvelles du Skylight Caper ont commencé à frapper les fils de presse nationaux, l’attention internationale avait été attirée sur la crise des otages des Jeux olympiques de Munich, qui allait bientôt dégénérer en l’un des actes de terrorisme les plus épouvantables que le monde ait vus.

À ce jour, le vol de Montréal – que la revue Canadian Art en 2019 a qualifié de plus important de l’histoire du pays – reste remarquablement obscur.

Pendant environ une demi-heure, le trio s’est mis à sélectionner les tableaux, les petits objets et les bijoux qu’ils avaient l’intention de voler. Les preuves de la scène ont suggéré aux enquêteurs que les voleurs avaient tenté de truquer un système de poulie pour se transporter, ainsi que les précieux objets d’art et artefacts qu’ils avaient volés, à travers la lucarne. Des rapports ultérieurs sur le vol ont indiqué que les voleurs avaient abandonné leur système de poulie initial et avaient choisi d’utiliser à la place la fourgonnette du musée.

L’un des voleurs a déclenché par inadvertance l’alarme d’une porte latérale donnant sur la rue, éliminant ainsi le soupçon qu’il s’agissait d’un travail interne.

Les enquêteurs ont déterminé plus tard que les voleurs ont paniqué, ont saisi ce qu’ils pouvaient transporter – 18 peintures et 39 petits objets – et sont partis à pied. Parmi les objets volés figuraient des tableaux de Delacroix, Jan Brueghel l’Ancien, Millet, Rubens et Rembrandt.

Ce qui restait était encore plus surprenant : des chefs-d’œuvre de Goya, du Greco, de Picasso, un Renoir et un autre Rembrandt.

La police a conclu plus tard que ce qui reliait les pièces volées était leur taille – toutes étaient suffisamment petites pour être facilement empilées ensemble.

À l’époque, le musée estimait avoir perdu 2 millions de dollars en biens volés, soit près de 14 millions de dollars en dollars d’aujourd’hui. Des estimations ultérieures ont indiqué que le Rembrandt à lui seul valait peut-être autant.

Seuls deux des objets volés ont été retrouvés – un pendentif et un tableau attribués à Jan Brueghel l’Ancien – tous deux lors d’efforts de rançon finalement échoués.

À l’approche du 50e anniversaire, le service de police de Montréal a été sollicité pour commenter le mystère non résolu. La porte-parole Anik de Repentigny a déclaré que l’affaire était toujours considérée comme ouverte et n’a fait aucun autre commentaire.

Mais Alain Lacoursière, enquêteur de longue date sur les crimes d’art et détective à la retraite de la police de Montréal – un homme dont le talent pour résoudre les crimes d’art lui a valu le surnom de Columbo de l’art – ne croit pas que la police de Montréal enquête activement sur le vol parce que personne ne connaît le dossier.

Lacoursière a également déclaré au Journal of Art Crime et à Canadian Art qu’il croyait que l’enquête était viciée depuis le début, alléguant que les dossiers avaient été mal gérés et que les enquêteurs avaient abandonné trop tôt.

Bien que le service des relations avec les médias du musée ait rassemblé une collection de dossiers sur l’affaire, ils étaient réticents à en discuter en profondeur. Le vol est pratiquement une affaire classée, les tableaux et objets sont désormais la propriété volée de l’assureur et l’affaire a porté un coup embarrassant au prestige et à la collection du musée.

« Tout vol d’œuvre d’art est une tragédie, car il prive la société des bienfaits de l’art et du savoir », a déclaré Maude Béland, agente des relations avec les médias pour le musée, dans un courriel. « Bien sûr, nous serions ravis de les revoir ! Malheureusement, nous n’avons aucune nouvelle information.

Lorsqu’ils ont été contactés par La Presse canadienne pour commenter l’anniversaire du vol, les porte-parole des représentants à trois niveaux de gouvernement ont refusé tout commentaire.

The Skylight Caper est unique parmi les vols d’art très médiatisés, car les peintures ont à la fois augmenté et diminué en valeur. Après que le Brueghel ait été rendu indemne dans une démonstration de bonne foi lors des négociations de rançon, il a été réévalué par un éminent historien de l’art et déterminé qu’il était peu probable qu’il ait été peint par le grand maître.

Un examen ultérieur des dossiers du musée sur les peintures volées, tel que rapporté dans le Journal of Art Crime en 2011, a révélé que des doutes avaient été émis sur l’authenticité et/ou l’attribution d’environ sept peintures, datant dans certains cas de six ans avant le braquage. . Ajoutant l’insulte à l’injure, un Rubens acheté par le musée avec le paiement de l’assurance a également été déterminé par la suite comme étant mal attribué.

Ce qui semblait être la plus grande rupture dans l’affaire est survenu environ 30 ans après le vol dans une petite galerie d’art de l’est de Montréal. Lacoursière a entamé une conversation avec un homme qu’il surnommera par la suite Smith et qui semblait tout savoir sur l’affaire, y compris des détails qui n’étaient généralement pas connus du public.

L’homme était un collectionneur d’art passionné, riche de manière indépendante et avait été étudiant en art à Montréal en 1972. “Smith” a indiqué qu’il aurait pu faire partie d’un groupe d’étudiants en art soupçonnés par la police de Montréal dans les semaines qui ont suivi le vol.

Lacoursière s’est à un moment donné présenté à la maison de l’homme et lui a demandé – espérant peut-être le repousser – où dans sa cour arrière ils devraient commencer à creuser. “Smith” en a juste ri.

Lacoursière dit que l’homme qu’il a surnommé Smith est décédé en 2017 ou 2018.

“Il connaissait certainement bien les détails du vol”, a déclaré Lacoursière dans un échange de courriels, “mais je pense que cela venait soit des journaux, soit d’amis”.

Le détective à la retraite a passé une bonne partie de sa carrière à enquêter sur l’affaire, mais n’a toujours aucune idée claire de ce qui est arrivé aux peintures, mis à part l’espoir qu’elles existent encore quelque part.

