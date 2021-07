50 ans après sa mort, les fans rendent hommage à Jim Morrison à Paris

Année après année, l’endroit est devenu un pèlerinage pour les fans de Morrison, connu pour ses paroles sombres, ses mèches ondulées, ses pantalons en cuir, son regard d’acier et sa présence théâtrale sur scène. Il a propulsé The Doors sur plusieurs grands succès entre 1965 et 1967, dont « Light My Fire », « Hello I Love You », « Touch Me » et « Riders on the Storm ».