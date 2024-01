50 ans après que la rénovation urbaine ait rasé certaines parties du West Side de Pittsfield, les étudiants en architecture imaginent comment le terrain peut à nouveau avoir un « but » | Arts et Théâtre

PITTSFIELD — Il y a cinquante ans, le West Side de Pittsfield était un quartier peuplé de gens assis sur leur porche.

Vous auriez pu vous promener dans des rues de maisons familiales, de bâtiments en pierre et d’ormes, de restaurants et de petites boutiques avec des appartements au-dessus, explique Tessa Kelly, architecte originaire de Pittsfield.

Si vous allez Quoi: Conversation communautaire sur le renouvellement urbain, Princeton Architect Student Show Où: Centre des arts du Lichtenstein, 28, avenue Renne, Pittsfield Quand: 18h à 21h samedi 27 janvier Admission: Gratuit Information: 413-499-9348

Vous auriez pu rencontrer un ami dans un marché polonais ou à l’hôtel Pickwick, vous arrêter chez un coiffeur ou chercher des pièces automobiles et prendre un train pour New York depuis la gare Union en marbre de Berkshire.

Ou plus précisément, il y a exactement 50 ans, vous auriez vu l’espace où ils se trouvaient. Selon Kelly, il y a cinquante ans l’automne dernier, en 1973, les démolitions dues aux travaux de rénovation urbaine ont rasé plus de 86 acres de terrain et 200 structures dans et autour du centre-ville.

Kelly souhaite redynamiser cette partie de la ville – elle souhaite inviter tous les membres de la communauté à imaginer ce qui peut se développer dans le West Side à l’avenir.