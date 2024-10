50 ans après l’ouverture du premier refuge pour victimes de violence domestique du pays à St. Paul, ils envisagent une nouvelle expansion

Un refuge pour victimes de violence domestique, le premier aux États-Unis, fête ses 50 ans à St. Paul et cherche à continuer de se développer.

Women’s Advocates a commencé comme une ligne d’assistance pour le droit au divorce, mais les femmes qui appelaient étaient dans des situations de graves violences domestiques, a déclaré Holly Henning, qui est maintenant la directrice exécutive de l’organisation à but non lucratif.

Trois femmes ont créé le refuge, qui a ouvert ses portes le 11 octobre 1974. Depuis, elles se trouvent au même endroit dans la région de St. Paul’s Summit Hill.

Women’s Advocates a pu s’étendre aux bâtiments adjacents et servir quotidiennement jusqu’à 50 victimes survivantes et leurs enfants. Au cours de l’exercice 2022-23, l’organisation à but non lucratif a travaillé avec 163 adultes et 195 enfants dans le cadre de ses programmes de stabilité du logement dans les refuges d’urgence.

Aujourd’hui, Women’s Advocates a lancé une campagne de financement de 14,25 millions de dollars, jusqu’en 2027, dans le but de doubler ses lits dans les refuges et d’étendre ses services. Ils ont récemment reçu un don individuel de 2 millions de dollars.

Deux bâtiments du quartier Merriam Park seront rénovés en 19 unités individuelles, totalisant 58 lits pour adultes et enfants. Il acceptera les animaux domestiques et sera conforme à l’Americans with Disabilities Act. Dans les vieux bâtiments, il est plus difficile de servir les personnes souffrant de graves handicaps physiques, a déclaré Henning.

Les bâtiments supplémentaires devraient ouvrir entre l’automne 2026 et l’été 2027. Les anciens bâtiments continueront à fonctionner.

Au fil des ans, Women’s Advocates a vu des victimes-survivantes qui ont de plus grands besoins en matière de santé mentale et de soutien chimique, selon Henning. Women’s Advocates a réagi en augmentant le nombre d’employés de soutien en santé mentale et a récemment embauché un conseiller agréé en matière d’alcoolisme et de toxicomanie pour fournir des services sur place.

Ils aident également davantage de personnes qui ont « subi des cas extrêmes de violence », notamment l’étouffement ou l’utilisation d’armes, a déclaré Henning.

Violence Free Minnesota, qui étudie les homicides liés à la violence domestique, affirme que les facteurs de risque d’homicide comprennent des antécédents d’étouffement et l’accès de l’agresseur à des armes à feu. Il y avait 40 personnes tuées dans des situations de violence domestique l’année dernière au Minnesota, le plus grand nombre depuis plus de 30 ans de tenue de registres par Violence Free Minnesota.

Gala, dons, aide

Women’s Advocates organise une collecte de fonds et un gala jeudi au Landmark Center du centre-ville de St. Paul. Les billets étaient limités mardi. Les informations sont disponibles sur wadvocates.org/50thanniversary.

Les dons à la campagne de financement des Women’s Advocates peuvent être faits à wadvocates.org/capitalcampaign.

Les personnes victimes de violence domestique au Minnesota peuvent appeler le Premier jour hotline de crise au 866-223-1111 ou envoyez-le par SMS au 612-399-9995. Women’s Advocates dispose d’une ligne de crise 24h/24 et 7j/7 au 651-227-8284.

