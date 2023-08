50 ans après la naissance du hip-hop, le succès est toujours un combat sur la scène canadienne

Ayant grandi à London, en Ontario, Shadrach Kabango ne voyait pas son avenir.

Le problème n’était pas une incapacité à voir un avenir. Enfant talentueux, il était déjà obsédé par la musique, consommant et écrivant du rap – et même jouant de la guitare – depuis ses années de lycée dans les années 90.

Mais dans son esprit à l’époque, cette passion ne pourrait jamais mener là où elle l’a finalement fait : les Peabody, Emmy et Juno Awards qui siègent maintenant dans un sous-sol, les spectacles internationaux, même en voyant le nom pour lequel il était devenu le plus connu collé sur plus albums présélectionnés par Polaris que n’importe quel artiste de l’histoire – Shad.

« Pas seulement improbable », a-t-il dit, « impossible ».

Surfant sur ce succès impossible, Shad a poursuivi une carrière de près de 20 ans dans un genre qui fête ses 50 ans aujourd’hui. Mais la raison pour laquelle il pensait que c’était impossible au départ explique en grande partie pourquoi, toutes ces années plus tard, les artistes hip-hop au Canada ont lutté sans ressources ni reconnaissance, malgré la production constante de certains des meilleurs artistes du genre depuis presque immédiatement après sa invention à un Fête à la maison dans le Bronx le 11 août 1973 .

Shad de l’Ontario pose chez lui à Toronto. Avec une carrière de près de deux décennies dans le hip-hop, le rappeur voit à la fois des aspects positifs et négatifs dans la trajectoire du genre au Canada. (Martin Trainor/CBC)

Venant des années après le succès international d’artistes canadiens comme Michie Mee, Choclair, Kardinal Offishall, Maestro Fresh Wes et Dream Warriors, l’obstacle majeur de Shad peut sembler étrange pour une communauté qui avait déjà fait ses preuves.

Ce n’était pas un manque d’étoiles similaires à pointer, ou des parents contre une carrière dans les arts. Pour lui, c’était un problème beaucoup plus réaliste : bien qu’elle soit située à seulement 200 kilomètres au sud-ouest de Toronto, Londres n’avait pas de machines à battre ni d’ingénieurs pour les faire fonctionner – un élément nécessaire de toute piste de rap.

Après avoir remporté un prix en espèces de 17 500 $ dans une émission de talents d’artistes non signés, Shad a pu financer ses débuts auto-publiés, Quand c’est fini. Mais cette simple pénurie d’équipement n’était qu’une partie d’un manque plus large d’infrastructures soutenant les artistes hip-hop, allant de la création du genre à nos jours.

« J’étais comme, ‘Je vais juste devoir sortir ma musique d’une autre manière.’ Parce que je ne voyais tout simplement pas comment cela pourrait être au-delà de la radio du campus », a-t-il déclaré. « Je ne voyais pas comment, par exemple, la radio commerciale pourrait être un véhicule pour ma musique. »

Manque de radio hip-hop

Shad n’était pas seul. Pendant des décennies, cela a été la plus grande pierre d’achoppement des musiciens hip-hop canadiens : un manque de radio et de plateformes pour célébrer et partager la musique.

Alors que c’était un obstacle presque insurmontable pour les artistes du passé, même aujourd’hui, Vancouver manque d’une station commerciale spécialisée dans le hip-hop. « L’opinion dominante », selon un Vancouver est un article génial étant qu’il n’y a pas assez de contenu canadien pour occuper les ondes, une exigence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

Un problème similaire existe à Montréal, qui manque également d’une station commerciale de hip-hop. S’adressant au Gazette de Montréal l’animateur de radio Don Smooth a déclaré que la raison en était la conviction des annonceurs traditionnels que les fans de hip-hop de la province ne constituaient pas un marché intéressant.

REGARDER | Le rappeur Zach Zoya parle du « melting pot » de la scène rap montréalaise : Zach Zoya dit que la scène hip-hop bilingue de Montréal est « comme un grand creuset » « Nous sommes un grain de français dans un océan d’anglais », dit l’artiste hip-hop canadien, qui insiste sur l’importance de maintenir vivante la diversité linguistique dans la scène rap et hip-hop québécoise.

Mais cette excuse existait en contradiction directe avec Flow 93.5FM de Toronto, une station hip-hop qui a servi la ville pendant plus de 20 ans en tant que première station de radio appartenant à des Noirs au Canada jusqu’à ce qu’elle soit fusionnée sans cérémonie avec une autre l’année dernière, dans ce que les dirigeants de la musique dans un article du Toronto Star décrit comme une perte pour la culture noire.

Créée par l’homme d’affaires jamaïcain et militant des droits civiques Denham Jolly, Flow 93.5FM a aidé de nombreux artistes canadiens à faire leurs débuts – c’était la première station à diffuser la musique de Drake.

Mais son lancement a nécessité une bataille de 12 ans avec le CRTC – l’agence a d’abord refusé la demande de création d’une station desservant et mettant en valeur la musique noire, privilégiant plutôt une nouvelle station de musique country .

Selon le Globe and Mail, le président du CRTC de l’époque était fortement en désaccord avec la décision d’attribuer la licence à une station country, notant que « l’attribution de rares fréquences radio FM pour un auditoire déjà desservi ne peut que priver des groupes qui se sentent déjà aliénés du courant dominant de la société canadienne.

Mark V. Campbell, professeur adjoint de musique et de culture à l’Université de Toronto, affirme que la croyance de longue date selon laquelle le hip-hop est une mode a entraîné des lacunes dans le soutien et l’infrastructure des artistes. (Alexis Raymon/Radio-Canada)

Concurrentiel à l’échelle mondiale

Alors qu’une partie de cette pensée a commencé à changer, le professeur adjoint de musique et de culture de l’Université de Toronto, Mark V. Campbell, a expliqué que cela était révélateur d’un refus de longue date des institutions canadiennes de soutenir le genre – ou même de le reconnaître comme quelque chose de plus qu’un mode.

« Il a fallu du temps aux gardiens du Canada pour penser à leurs industries créatives et culturelles d’une manière compétitive à l’échelle mondiale », a-t-il dit, « plutôt qu’une sorte de regard naval à la manière canadienne.

Cela a poussé de nombreux rappeurs à quitter le pays pour se faire connaître – depuis que Michie Mee est devenue le premier artiste hip-hop canadien à signer sur un label américain en 1988, jusqu’à ce que Drake signe avec Lil Wayne’s Young Money en 2009.

Les artistes canadiens qui réussissent à l’extérieur du pays avant d’être acclamés chez eux est un phénomène qui se poursuit aujourd’hui. Le bbno$ de Vancouver a rencontré un énorme succès en Chine vers le début de sa carrière en 2018, bien qu’à l’époque il ait dit s’il avait organisé un spectacle à Vancouver. « Peut-être que 100 personnes se présenteraient. »

Campbell a également pointé du doigt le chanteur R&B canadien Daniel Caesar vendre des spectacles en Australie vers la même époque, avec relativement peu de soutien, de demande ou d’attention au Canada.

« Nous avons 37 millions de personnes ici, et nos artistes peuvent aller à l’étranger et trouver des moyens de continuer à gagner leur vie lorsqu’il n’y a pas le type de soutien nécessaire pour cultiver leurs formes d’art », a déclaré Campbell. « Surtout quand ce sont des formes d’art qui ne sont pas célébrées par l’establishment traditionnel. »

Le « modèle d’effacement » du Canada

Francesca D’Amico-Cuthbert, directrice de la recherche au Hip Hop Education Centre de l’Université de Toronto et professeure à l’Université York, a déclaré que l’échec de longue date découle de problèmes systémiques au Canada.

Elle dit qu’il y a longtemps eu une réticence à percevoir la culture noire, et donc la musique noire, comme intrinsèquement canadienne. Cette réticence peut signifier qu’il y a un manque d’investissement et de documentation pour les musiciens qui réussissent dans le genre.

L’un des problèmes, a déclaré D’Amico-Cuthbert, est «la manière dont les histoires du Canada sont enregistrées».

Le défi ici est un modèle d’effacement, a-t-elle dit, « pour des raisons qui sont évidentes pour les chercheurs et peut-être pas aussi évidentes pour le public. Et [those reasons] ont à voir profondément avec les modèles de racisme anti-noir dans le pays. »

Pour lutter contre cela, les artistes hip-hop au Canada ont dû contourner les voies traditionnelles de promotion et de production.

D’Amico-Cuthbert a souligné le spectacle de Much Music RapCity à titre d’exemple. Créé par Michele Geister, diplômée du Conestoga College c’était le premier programme du pays axé sur le hip-hop qui a permis aux artistes du genre de trouver une reconnaissance au Canada, tout en les aidant à les élever à un niveau où ils pourraient continuer à dominer les palmarès internationaux.

De même, des pionniers comme DJ Ron Nelson et DJX ont utilisé la radio du campus pour promouvoir et nourrir de jeunes artistes hip-hop.

Cet esprit se poursuit aujourd’hui, avec des artistes comme Akintoye, Connor Price et Freddie Dredd qui rencontrent un énorme succès sur des plateformes en ligne comme TikTok – contournant largement le besoin d’acceptation de l’industrie.

REGARDER | Akintoye du Canada sur le rap, la santé mentale et la renommée de TikTok : L’Ontarien Akintoye est l’un des plus grands rappeurs de TikTok. Il en cherche toujours plus Le musicien né au Nigéria et élevé en Ontario, Akintoye, est devenu célèbre pour avoir rappé sur la santé mentale et l’anxiété. Il parle à CBC News de la façon dont il considère le rap comme un journal, comment Drake et K’naan l’ont lancé et où il espère finir.

Alors que la nature universelle d’Internet abaisse la barre pour savoir qui peut participer, Shad voit d’autres préoccupations. Bien que le hip-hop puisse être créé de n’importe où maintenant, il craint que le manque de reconnaissance persistant – associé à des coûts gonflés dans les villes où le hip-hop est le plus souvent produit – n’empêche ces communautés de base de se former.

« Les choses évoluent et elles changent », a-t-il déclaré, « mais ce sont des choses qui me semblent beaucoup plus difficiles maintenant, malheureusement, que lorsque j’ai commencé. »