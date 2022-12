50 ans après la mission Apollo 17, la Lune semble plus proche que jamais

Sur la lune, les astronautes avaient du travail à faire. Apollo 17 a ramené plus de roches que toute autre mission. À un moment donné, les astronautes ont conduit leur rover lunaire à un record, terrifiant quand on y pense, à 4,7 miles du sanctuaire de leur module lunaire. En Dr. Schmitt, ils avaient également le seul géologue qualifié à avoir jamais marché sur la surface lunaire. “Rien de tel que de s’endormir en pensant à des rêves irréalisables”, écrira-t-il plus tard, décrivant son état d’esprit après le dernier moonwalk.

Les échantillons qu’eux-mêmes et les précédents astronautes d’Apollo ont ramenés sont devenus fondamentaux pour la science lunaire. Ces roches ont permis de montrer, par exemple, que la lune s’est probablement formée après une collision extrêmement violente entre la petite Terre et une autre protoplanète. Les roches lunaires d’Apollo 17 ont également laissé entendre que les futurs astronautes pourraient être capables de traquer des ressources comme l’eau et le titane, a déclaré David Kring, scientifique planétaire au Lunar and Planetary Institute de Houston.

Des carrières scientifiques entières ont commencé et se sont terminées en attendant une mission successeur comme Artemis. “J’ai plusieurs collègues qui sont juste un peu plus âgés que moi, et ils ont dû prendre leur retraite avant de voir cela”, a déclaré le Dr Kring.