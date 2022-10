50 ans après : De l’Ouganda au Canada, l’exil qui a changé le cours d’un pays

Il y a le bruit des coups de feu tirés à l’extérieur, accompagné du craquement du gravier sous les lourdes roues des camions militaires – puis, le silence, alors que les lumières s’éteignent en début de soirée pour le couvre-feu.

Les souvenirs de Salim et Laila Ahmed d’il y a 50 ans sont partagés par 60 000 réfugiés qui ont subi le traumatisme du bannissement après que le dictateur Idi Amin a déclaré qu’il créerait ce qu’il a appelé un « Ouganda pur », un pays dont les seuls citoyens étaient noirs comme lui.

Les Ahmed faisaient partie des Ougandais asiatiques expulsés de ce pays d’Afrique de l’Est en 1972 et se souviennent de la douleur de n’avoir eu que 90 jours pour quitter leur maison, leur entreprise et leur pays à peine un an après leur mariage.

Au début, Salim a dit qu’il ne pouvait pas vraiment croire un décret aussi insensé.

“Quand tout le monde partait, nous pensions que nous n’avions pas à partir. Je pensais que tout irait bien, nous n’aurions pas à partir”, a déclaré Salim.

Salim connaissait Amin en tant que client de son épicerie – et il se souvient d’avoir assisté au dîner de libération du dictateur, sans jamais penser qu’il le chasserait un jour, lui et les membres de sa communauté, de leurs maisons.

Salim, au milieu, et Laila, à droite, Ahmed disent qu’ils n’ont pas regardé la plupart des documents, photos et souvenirs éparpillés dans leur cuisine récemment depuis plusieurs décennies. Le couple a été contraint de quitter l’Ouganda en 1972, aux côtés de 60 000 autres personnes d’origine sud-asiatique lorsque le dictateur Idi Amin a pris le décret. À l’extrême gauche se trouve Zahra Premji de CBC. (Mia Sheldon / Radio-Canada)

“Mon sang bout”, a déclaré Salim dans une récente interview. “Personnellement, je pensais que c’était probablement temporaire, que cela changerait, qu’il y avait de l’espoir. Mais cela n’a jamais été le cas”, a-t-il déclaré.

Il a acheté un billet aller-retour, mais ne l’a jamais utilisé.

Le plus grand règlement de masse non européen

De nombreux souvenirs des Ahmed, autrefois cachés profondément, remontent à la surface alors qu’ils commémorent les 50 ans de leur arrivée à Vancouver – deux des quelque 7 000 Ougandais asiatiques qui se sont installés au Canada lors de la première colonie de masse non européenne de ce pays.

Des sikhs, des goans, des ismaéliens, des pakistanais et d’autres sont venus au Canada depuis l’Ouganda en tant que réfugiés dans les mois qui ont suivi l’ordre d’expulsion, fuyant la violence aux mains de l’armée d’Amin.

Pour les musulmans ismailis comme les Ahmed, ils sont arrivés au Canada en partie grâce à leur chef spirituel, Son Altesse l’Aga Khan, et à sa relation avec le premier ministre de l’époque, Pierre Trudeau.

Ils sont arrivés le 24 octobre 1972, avec seulement 30 livres chacun dans leurs poches. Après qu’un étranger les ait emmenés au moment où ils ont atterri, ils ont su qu’ils avaient trouvé un endroit sûr où se sentir chez eux.

Bien que ravis de la vie qu’ils ont construite, le couple n’oubliera jamais les difficultés de leurs premiers jours ici. Propriétaires de magasins prospères en Ouganda, au Canada, ils ont d’abord dû accepter des petits boulots, notamment pelleter la neige et arroser les plantes des gens, le tout pour aussi peu que 10 cents de l’heure.

Salim Ahmed serrant la main de l’ancien président de l’Ouganda, Idi Amin, en 1972 avant l’expulsion par le dictateur de tous les Sud-Asiatiques. (Mia Sheldon / Radio-Canada)

“Je ferais trois boulots ensemble… juste pour joindre les deux bouts”, a déclaré Laila.

Et la douleur de leur expulsion n’est jamais vraiment partie.

“Mon cœur bat toujours très fort parce que… Laila et moi avions l’habitude de trouver des gens à qui vous parliez un jour [and] le lendemain, ils ont disparu », a déclaré Salim.

“J’étais apatride”

Nazlin Rahemtulla était encore plus jeune que les Ahmed lorsqu’elle a quitté l’Ouganda – elle avait 17 ans.

Elle se souvient exactement où elle se trouvait lorsque l’annonce de l’expulsion est arrivée : au mariage de sa sœur. Aucun des invités ou de la famille n’y croyait.

“J’étais citoyenne ougandaise de par ma naissance mais, selon les règles d’Amin, j’étais apatride”, a-t-elle écrit dans un livre qu’elle a publié sur son expérience.

Idi Amin était le président de l’Ouganda lorsqu’il a ordonné l’expulsion de tous les Sud-Asiatiques. (Getty Images)

Lorsque l’expulsion est devenue réelle, elle a quitté l’Ouganda pour retourner à l’école en Angleterre, disant qu’elle n’était pas sûre de la revoir un jour chez elle.

“Je m’étais convaincu [my parents] ne sortirait jamais vivante d’Ouganda, et mon père a dû m’arracher et me forcer à monter dans la voiture », a-t-elle dit.

Mais ils l’ont fait.

Un pays englouti dans le passé

Elle a décidé de retourner en Ouganda dans les années 90 pour récupérer l’entreprise de boissons non alcoolisées de sa famille et d’autres biens. Mais la famille a décidé de laisser le pays derrière elle, vendant tout.

“Le pays avait coulé, je pense qu’ils disent, avec 60 ans de retard. Pourquoi quelqu’un voudrait-il y retourner?” dit-elle. “Il n’y a aucune raison de vouloir revenir en arrière.”

(Mia Sheldon / Radio-Canada)

Au lieu de cela, Rahemtulla et sa famille ont passé les cinq dernières décennies à oublier leur passé et à se construire une nouvelle vie au Canada.

Rahemtulla vit avec ses frères et sœurs et ses nièces dans une maison mixte à Vancouver, tout comme elle le faisait en Ouganda ; elle peint, elle écrit et elle dit que c’est la seule maison dont elle a besoin. Mais, tout en réfléchissant au passé, les sentiments sont toujours compliqués, dit-elle.

“Je ne pense pas que vous guérissiez jamais … vous apprenez à y faire face. Certains souvenirs s’estompent, d’autres resteront”, a déclaré Nazlin.

“J’espère juste que d’une manière ou d’une autre je pourrai payer cela d’une manière ou d’une autre à d’autres personnes, à d’autres immigrants qui viennent dans ce pays.”

Nazlin Rahemtulla a écrit ce livre sur son parcours dans la vie, y compris son expulsion de l’Ouganda et sa réinstallation à l’adolescence au Canada. (Mia Sheldon / Radio-Canada)

Vol vers la liberté

En 1972, certains pays ont d’abord tenté de refuser l’entrée aux réfugiés ougandais.

Mais le Canada n’a pas seulement accueilli des milliers de personnes, c’était l’un des rares endroits à envoyer des pilotes pour faire sortir les gens.

Le père de Tom Moul, le capitaine Gordon Moul, était l’un des pilotes canadiens qui se sont portés volontaires pour piloter des avions remplis de réfugiés à partir d’Entebbe, une ville située à environ 35 kilomètres au sud-ouest de la capitale ougandaise, Kampala.

Tom Moul, illustré ici, se souvient que son père, Gordon Moul, s’est porté volontaire pour piloter plusieurs avions remplis de réfugiés de l’Ouganda vers la sécurité au Canada. (Mia Sheldon / Radio-Canada)

Lors de l’un des derniers vols de Moul, les choses sont devenues effrayantes et les passagers ont été abattus avant même de monter à bord, a déclaré son fils dans une interview.

“La vie des gens était en jeu”, a déclaré Moul à propos du vol. “Il est arrivé sur la piste et a mis toutes ses années d’expérience à profit… l’avion n’a pas décollé tant que la piste s’est terminée – et ils ont continué.”

Le capitaine Gordon Moul a reçu une citation de bravoure de l’ancien premier ministre Stephen Harper en 2013 pour son rôle dans l’évacuation. Le pilote est mort il y a trois ans.

L’ancien premier ministre Stephen Harper a décerné au capitaine Gordon Moul une citation de bravoure pour avoir sauvé des milliers de personnes du régime brutal d’Amin, comme le montre cette coupure de journal de l’Oceanside Star. (Journal Oceanside Star)

Faire du Canada un meilleur endroit

Les réfugiés que Moul a amenés au Canada ont peut-être eu du mal à recommencer, mais ils ont partagé d’innombrables histoires sur la façon dont ils ont prospéré. Ils ont travaillé pour installer les nouveaux arrivants ici, ont lancé des œuvres caritatives et ont essayé de faire de leur nouvelle maison un meilleur endroit qu’il ne l’était à leur arrivée.

“Nous avons été très, très chanceux d’avoir une nouvelle vie au Canada, et le gouvernement canadien nous a donné l’opportunité de revenir et de recommencer”, a déclaré Salim. “Pour cela, nous sommes toujours très reconnaissants et reconnaissants envers ce pays.”

Bien sûr, les remerciements s’accompagnent d’un sentiment de tristesse car ils ont vu arriver de nouvelles vagues de réfugiés – de Syrie, d’Afghanistan et, récemment, d’Ukraine, et plus encore.

Salim Ahmed montre les cartes d’embarquement originales et l’itinéraire écrit à la main pour lui par les personnes qui ont réservé son vol vers le Canada en 1972. (Mia Sheldon / Radio-Canada)

Mais Salim et d’autres membres de sa communauté disent que le Canada leur a donné une chance il y a 50 ans, en changeant le cours de ce pays, et il croit que les prochaines vagues de nouveaux arrivants feront de même.

“Chaque jour, dans nos prières du matin et du soir, nous disons une prière spéciale pour tous les réfugiés et les travailleurs migrants. Parce que, vous savez, quand vous voyez cela, c’est très, très douloureux – nous sommes très chanceux d’avoir eu cette opportunité.”

Il veut juste que ces réfugiés et migrants s’en tiennent à un conseil qu’il chérit : « Ce que le Canada a fait pour vous, ni vous, ni vos enfants, ni vos petits-enfants ne pourrez jamais le rembourser. Assurez-vous que vous pouvez être le meilleur Tu peux être.”