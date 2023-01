50 ans après avoir quitté le Vietnam, les États-Unis continuent de s’impliquer dans des guerres sans les comprendre

En 1973, les accords de paix de Paris voient les troupes américaines abandonner leurs partenaires. Ce ne serait pas la dernière fois

En janvier 1973, les États-Unis ont signé un accord qui les voyait se retirer du Vietnam, abandonnant leurs partenaires sud-vietnamiens. En août 2021, l’histoire se répète en Afghanistan.

Le Vietnam étant l’un des théâtres de la guerre froide, les États-Unis ont décidé d’intervenir pour faire face à la progression des communistes dans le pays. Selon la théorie des dominos, le Vietnam devait rester dans la sphère d’influence occidentale. Au nom de la démocratie partout dans le monde, évidemment.

L’année 1965 a été le début d’une implication massive des États-Unis. Jusque-là, Washington s’était limité à envoyer du ravitaillement et environ 900 observateurs et formateurs militaires. Mais après l’incident controversé du golfe du Tonkin en 1964, l’engagement américain est devenu beaucoup plus sérieux. À son apogée en 1969, l’intervention américaine comprenait plus de 540 000 soldats sur le terrain. Cependant, l’opération Rolling Thunder à grande échelle de 1965 à 1968, au cours de laquelle les États-Unis ont largué 864 000 tonnes de bombes sur le Nord-Vietnam, s’est soldée par un échec. L’offensive surprise du Têt lancée par les Nord-Vietnamiens a également été un échec, mais elle a gravement endommagé l’infrastructure du Sud-Vietnam et la réputation des États-Unis en tant qu’allié digne de confiance.

À la fin des années 60, la population américaine était fatiguée du conflit et de plus en plus de manifestations contre la guerre s’organisaient dans tout le pays. Le président Richard Nixon avait fait campagne en 1968 sur la promesse de mettre fin à la guerre du Vietnam dans la paix et l’honneur – l’idée était de gagner du temps et d’armer les Sud-Vietnamiens pour qu’ils défendent seuls leurs positions. Cependant, Nixon n’avait pas réussi à obtenir cette paix et, en 1972, risquait d’être réélu. Comme les Américains l’avaient déjà prouvé pendant la Seconde Guerre mondiale en repoussant constamment l’ouverture d’un deuxième front en Europe, une « guerre démocratique » est toujours étroitement liée aux élections et aux luttes politiques internes.

Trois hommes (très différents) dans un bateau

Le déroulement des pourparlers est une illustration cruciale du cynisme, et parfois de l’absurdité, de la politique étrangère des États-Unis.

Richard Nixon a envoyé Henry Kissinger, le conseiller à la sécurité nationale à l’époque. Brillante personnalité, Kissinger (qui a aujourd’hui 99 ans) faisait déjà partie de l’establishment. Il ne considérait pas le Sud-Vietnam comme important en soi, mais jugeait nécessaire de le soutenir afin de maintenir le statut de puissance mondiale des États-Unis. Il était convaincu qu’aucun des alliés de Washington ne leur ferait plus confiance si les États-Unis larguaient Saigon trop rapidement. La realpolitik incarnée.

L’envoyé nord-vietnamien pour ces négociations était Le Duc Tho, qui avait commencé sa carrière comme révolutionnaire à l’âge de 16 ans et avait été l’un des fondateurs du Parti communiste indochinois en 1930. Il avait été emprisonné deux fois pendant plusieurs années par les Français. dans des conditions très dures. Il était dévoué à l’unification de son pays. Kissinger l’a appelé un “fanatique.”

Le troisième homme était le président du Sud-Vietnam, Nguyen Van Thieu. Il avait rejoint le Viet Minh de Ho Chi Minh mais l’avait quitté après un an de service et avait rejoint l’Armée nationale vietnamienne de l’État du Vietnam soutenu par la France. Président du Sud-Vietnam depuis 1965, il avait réussi à assurer une relative sécurité mais était connu pour fermer les yeux (et se livrer à) la corruption. Un autre exemple de la politique étrangère américaine, dont la citation “C’est peut-être un bâtard, mais c’est notre bâtard” résume assez bien. Pour ajouter du cynisme au tableau, Nguyen n’a pas eu la chance de s’asseoir à la table des négociations.

L’intellectuel cosmopolite, le nationaliste révolutionnaire et le politicien opportuniste. Lequel d’entre eux était le bon, le mauvais ou le laid est une question de préférence personnelle.

Le traité de paix du Vietnam : répétition pour l’Afghanistan ?

Entre 1969 et 1973, Henry Kissinger et Le Duc Tho se sont rencontrés plus de 15 fois à Paris. Selon l’historien américain AJ Langguth, à un moment donné en 1970, alors que les choses semblaient au point mort, l’une des tentatives de Kissinger de parler à Le Duc Tho a été accueillie par une note disant : « Les mots de paix américains ne sont que des mots vides. Mais avec la proposition américaine et l’élection présidentielle à venir, le Nord-Vietnam avait une chance qu’il ne pouvait pas laisser passer. Comme les événements ultérieurs l’ont prouvé, les Vietnamiens comprenaient les Américains, mais les Américains ne comprenaient pas les Vietnamiens.

Les deux parties ont fini par négocier un retrait complet des États-Unis et la libération de tous les prisonniers de guerre du Nord-Vietnam. Cependant, les négociations ont failli échouer après cet accord, car Nixon voulait des amendements et Nguyen Van Thieu, exclu des pourparlers, n’a pas voulu le signer. Kissinger a réussi à obtenir des concessions cosmétiques des Nord-Vietnamiens afin que les États-Unis ne perdent pas la face. Washington a envoyé un ultimatum à Nguyen Van Thieu. Le traité de paix est signé le 27 janvier 1973 à Paris. Cependant, le cessez-le-feu a été rompu par les deux parties vietnamiennes dans les 24 heures. Deux ans plus tard, le 30 avril 1975, Saigon tombe aux mains du Nord-Vietnam communiste et marque le retrait définitif et complet des États-Unis. Nguyen Van Thieu a prononcé un dernier discours dénonçant Washington pour ne pas avoir tenu parole, puis s’est enfui à Taïwan.

Toute ressemblance avec le scénario afghan est purement fortuite. En 2020, les États-Unis et les talibans ont signé un accord pour le retrait américain d’Afghanistan. Le gouvernement afghan n’a pas été invité à négocier. Le cessez-le-feu a été rompu presque immédiatement. Deux ans plus tard, Kaboul tombe aux mains des talibans.

Chose intéressante, la machine de propagande prétend toujours que les États-Unis n’ont pas perdu la guerre du Vietnam – le Sud-Vietnam a perdu. Même Wikipédia ne mentionne pas qu’il s’agissait d’une défaite américaine : les Français ont été vaincus, mais dans le cas des États-Unis, c’était simplement un « retrait ».

Perdu dans la traduction

Dans le film ‘Apocalypse Now’ de Francis Ford Coppola, le personnage d’Hubert de Marais a cette réplique très importante qu’il livre avec un accent typiquement français : « Les Vietnamiens sont très intelligents. Vous ne savez jamais ce qu’ils pensent. Les Russes qui les aident – ​​« venez nous donner leur argent. Nous sommes tous communistes. Les chinois nous donnent des armes. Nous sommes tous frères. Ils détestent les chinois ! Peut-être détestent-ils moins les Américains que les Russes et les Chinois. Je veux dire, si demain les Vietnamiens sont communistes, ils seront communistes vietnamiens. Et c’est quelque chose que vous n’avez jamais compris, vous les Américains.

Coppola avait, dans les années 70, compris quelque chose que l’ancien secrétaire américain à la Défense Robert McNamara n’a compris que dans les années 90 lorsqu’il a rencontré le général vietnamien Vo Nguyen Giap. Avec étonnement, il réalisa soudain que les Vietnamiens menaient une guerre d’indépendance, et non une guerre idéologique. Le conflit de 20 ans au Vietnam n’avait jamais été lié à la propagation du communisme dans le monde. Concernant la politique étrangère américaine, le politicien âgé et expérimenté a poursuivi en disant : “Nous ne comprenons pas les Bosniaques, nous ne comprenons pas les Chinois et nous ne comprenons pas vraiment les Iraniens.” À l’exception de l’Europe occidentale colonisée, cela semble être un bon résumé de la politique de Washington envers les pays du monde entier.

Mais la machine de propagande fonctionne bien : Kissinger restera dans les mémoires comme celui qui a obtenu le prix Nobel de la paix pour le traité de 1973. Le Duc Tho le refusa gracieusement.