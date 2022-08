50 adolescents prennent d’assaut le point de vente McDonald’s au Royaume-Uni pour voler des hamburgers et des boissons non alcoolisées

Lors d’un horrible incident, 50 adolescents au total ont pris d’assaut un point de vente McDonald’s au Royaume-Uni et ont volé de la nourriture. Une vidéo qui devient virale montre comment ces étudiants ont volé des hamburgers et des boissons non alcoolisées sous le regard horrifié des gens. “Les images épouvantables montrent un gang de jeunes saccageant un McDonald’s à Nottingham au Royaume-Uni, sautant par-dessus le comptoir, volant de la nourriture et des boissons”, lit-on dans la légende de la vidéo. La vidéo effrayante montre des gens sautant par-dessus le comptoir et arrachant de la nourriture et des boissons de la cuisine.

L’incident a eu lieu sur Clumber Street, Nottingham. Les flics ont déclaré qu’ils n’avaient arrêté personne dans l’affaire et que le saccage est traité comme un cambriolage commercial. Selon un rapport de Times Now, un porte-parole de McDonald’s a déclaré qu’ils étaient « choqués et consternés » par l’incident chaotique.

Il a en outre ajouté qu’ils étaient tous au courant d’un incident survenu au restaurant Clumber Street. Il a déclaré: «Nous avons été choqués et consternés par l’incident qui n’a absolument pas sa place dans nos restaurants. L’incident a été signalé à la police qui s’est rendue au restaurant. Nous continuerons à soutenir la police dans toute nouvelle enquête. » Voici la vidéo :

Les images épouvantables montrent un gang de jeunes saccageant un McDonald’s à Nottingham au Royaume-Uni, sautant par-dessus le comptoir, volant de la nourriture et des boissons. pic.twitter.com/o0jUHZ4MMy – Appuyez sur TV (@PressTV) 24 août 2022

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale. Voici quelques réactions :

Les flics ont révélé que le gang se préparait à attaquer une autre succursale de McDonald’s sur Milton Street. Cependant, ils se sont dispersés lorsque la police est arrivée sur les lieux.

