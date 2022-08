50 000 réfugiés ukrainiens sont sans abri au Royaume-Uni – médias

Malgré les appels des militants, on ne sait pas si l’augmentation des paiements aux familles d’accueil peut éviter le problème

Quelque 50 000 Ukrainiens pourraient se retrouver sans abri au Royaume-Uni l’année prochaine, alors que le plan du gouvernement visant à jumeler les réfugiés avec des familles britanniques échoue, a rapporté The Guardian dimanche. Avec la flambée du coût de la vie, l’opposition souhaite que le gouvernement augmente les paiements aux familles d’accueil.

Une analyse du Parti travailliste, des libéraux démocrates et de l’association caritative pour enfants Barnardos a révélé que, sur la base des commentaires des hôtes britanniques, entre 15 000 et 21 000 Ukrainiens pourraient se retrouver sans abri d’ici l’hiver, pour atteindre plus de 50 000 d’ici la mi-2023, a rapporté le journal.

À ce jour, 83 900 réfugiés sont arrivés au Royaume-Uni depuis mars dans le cadre du programme gouvernemental Homes for Ukraine, dans le cadre duquel les ménages britanniques reçoivent 350 £ (411 $) par mois pour héberger des réfugiés pendant six mois. Cependant, au début de ce mois, 1 330 ménages ukrainiens en Angleterre – 385 réfugiés célibataires et 945 familles avec enfants – ont quitté le programme et sont désormais sans abri.

On ne sait pas pourquoi ces matchs n’ont pas fonctionné, mais les militants ont déclaré au Guardian que certains hôtes se sont inscrits avec enthousiasme sans comprendre. « les implications et les conséquences de ce type de responsabilité », tandis que d’autres constatent qu’en raison de la hausse du coût de la vie au Royaume-Uni, 350 £ par mois ne suffisent plus pour soutenir de nouveaux ajouts au ménage.

Une nouvelle vague de sans-abrisme est attendue à partir de septembre, lorsque la plupart des accords de parrainage de six mois expireront.

Le ministre d’État aux réfugiés, Lord Harrington, a fait pression sur le Trésor pour qu’il double les paiements mensuels pour ceux qui peuvent accueillir des réfugiés pendant plus de six mois, mais le gouvernement n’a donné aucune indication qu’il agirait sur ses recommandations, et Harrington a commencé à plaider auprès des Britanniques. ménages à adhérer au régime.

Cependant, alors que certains des militants qui ont parlé à The Guardian ont déclaré que la crise imminente pourrait être évitée avec un soutien financier accru du gouvernement, la majorité des sponsors ne sont pas motivés par l’argent. Selon une récente enquête gouvernementale, seulement un quart de ceux qui ont quitté le programme après six mois ont déclaré qu’ils le faisaient parce qu’ils n’avaient plus les moyens d’y participer, et seulement quatre sur dix ont déclaré que plus d’argent les encouragerait à prolonger leur participation.

Une majorité (58%) ont déclaré qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de fournir un logement à court terme.

Pourtant, les réfugiés ukrainiens arrivant en Grande-Bretagne dans le cadre de ce programme ont reçu des visas pour trois ans. “L’engagement du gouvernement était de trois ans, et non de six mois, il doit donc y avoir un plan de match à plus long terme qui ne gaspille pas la bonne volonté d’un si grand nombre”, a déclaré la militante pro-immigration Kitty Hamilton au Guardian. “L’implication était de donner au gouvernement une chance de faire des plans plus substantiels et de mettre fin à l’invasion. Mais il ne s’est rien passé. »