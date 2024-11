50 000 billets Oasis seront annulés pour non-respect des conditions d’achat | Oasis

Ticketmaster annulera environ 50 000 billets pour les dates de la tournée de retrouvailles d’Oasis au Royaume-Uni et en Irlande pour violation des termes et conditions de la société dans les semaines à venir, rapporte la BBC.

Les billets concernés sont mis en vente sur des sites secondaires non officiels tels que Viagogo – contrairement au partenaire de revente officiel, Twickets, où les billets ne peuvent être revendus qu’à leur valeur nominale. Les promoteurs Live Nation – qui fait partie de Ticketmaster – et SJM ont déclaré à la BBC que 4 % des billets vendus – près de 50 000 – finissaient sur des sites de revente.

Panneau d’affichage signalé que les promoteurs ont déclaré que les billets concernés avaient été achetés à l’aide de techniques interdites, notamment l’acquisition de plus de quatre billets par foyer et par spectacle, l’utilisation de plusieurs identités pour acheter des billets, ainsi que le recours à des services VPN et à plusieurs cartes de crédit.

Tous les billets invalidés seront mis en vente sur Ticketmaster à leur valeur nominale, offrant ainsi une lueur d’espoir aux 10 millions de fans de 158 pays qui se disputaient les 1,4 million de billets initialement en vente pour les dates de l’été prochain.

Un porte-parole des promoteurs n’a pas confirmé si la revente serait soumise à une tarification dynamique, une pratique consistant à gonfler les prix en fonction de la demande qui a suscité la controverse autour de la vente initiale – et qui a ensuite été abandonnée pour les ventes internationales de dattes en Amérique du Nord et du Sud et Australie.

Dans un communiqué, Ticketmaster a déclaré que les termes et conditions mis en place pour protéger la tournée contre la revente illégitime avaient largement porté leurs fruits étant donné que certaines grandes tournées peuvent voir jusqu’à 20 % des billets apparaître sur des sites de billetterie secondaires non autorisés.

« L’examen des ventes de billets est en cours et les résultats seront transmis aux forces de l’ordre compétentes, le cas échéant », a-t-il indiqué, exhortant les fans à ne pas acheter de billets sur des sites Web non autorisés, car ils pourraient être frauduleux ou sujets à annulation. Tous les fans qui pensent que leurs billets ont été annulés par erreur doivent faire appel à l’agent compétent.

Viagogo a déclaré à la BBC qu’il continuerait néanmoins à vendre des billets pour la tournée. Matt Drew, du développement commercial de Viagogo, a déclaré à File on 4 de la BBC Radio : « 2 % des billets Oasis sont sur Viagogo et StubHub. Nous continuerons à les vendre de la manière que le régulateur nous indique. Nous répondons à un besoin clair des consommateurs et nous continuerons à le faire sur cette base.

Un porte-parole de Viagogo a déclaré au Guardian : « La revente de billets au Royaume-Uni est légale et nous voulons rassurer les fans qui achètent des billets sur Viagogo sur le fait que nous respectons pleinement la loi et les directives établies par les régulateurs concernés. Chaque commande sur notre plateforme est protégée par notre garantie de remboursement.

« Les menaces des promoteurs d’annuler les billets ciblent injustement les fans qui ont choisi d’acheter sur un marché de revente sécurisé, transparent et hautement réglementé. »

Cast et Richard Ashcroft ont récemment été confirmés pour soutenir Oasis lors de leurs dates au Royaume-Uni et en Irlande.