5 Yogasanas pour la spondylose cervicale

La spondylose cervicale est le terme utilisé pour définir la dégénérescence de la colonne vertébrale, en particulier les disques vertébraux, les ligaments, le cartilage et les os du cou. Le terme populaire de spondylarthrite, quant à lui, ne fait référence qu’à l’inflammation des vertèbres. La spondylose est une maladie dégénérative liée à l’âge qui survient en raison de l’arthrose, d’une croissance osseuse non naturelle, d’un stress répété sur le cou ou la colonne vertébrale en raison d’habitudes de vie, de blessures et de faiblesse génétique. Plusieurs exercices de yoga aident à réduire la gravité des symptômes et offrent des avantages à long terme. Vous trouverez ci-dessous cinq de ces yogasanas.

1. Vajrasana

C’est l’un des exercices de yoga les plus simples pour soulager les symptômes de la spondylose cervicale. Il faut s’asseoir en position à genoux et reposer les fesses sur les talons des jambes des orteils qui pointent loin d’eux. La main doit être posée sur les cuisses.

2. Bhujangasana

Ce yogasana est exécuté en se couchant sur le ventre sur une surface plane, puis en pliant lentement la tête et la colonne vertébrale vers le haut. Les paumes sont utilisées pour soulever le corps. Bhujangasana est également appelé la pose du cobra car les cobras sont connus pour lever la tête encapuchonnée lorsqu’ils voient une menace pour eux-mêmes. Cet exercice aide à détendre la raideur et la douleur dans le cou, les épaules et la colonne vertébrale.

3. Salabhasana

Cet exercice est également connu sous le nom de pose de criquet car la forme ressemble à celle de l’insecte. Le pratiquant doit s’allonger sur le ventre avec les paumes de ses mains tournées vers le haut. Le haut du torse, les bras et les jambes devront être étirés verticalement du sol. La partie inférieure de la poitrine, le ventre et le bassin soutiendront le poids corporel. Aide à traiter la douleur dans le bas du dos et renforce les muscles du cou et du dos.

4. Tadasana

C’est un peu difficile à faire car il s’agit de se tenir droit avec les genoux soulevés du sol avec les talons se touchant. Tadasana, ou la posture de la montagne, aide à étirer la colonne vertébrale, corrige la posture et renforce les muscles du dos.

5. Kohni Chalana

Le praticien fait tourner les coudes en touchant les épaulières avec ses doigts. Cela renforce l’épaule et le cou.