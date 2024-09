5 vitamines dont chaque femme a besoin après 30 ans

Les antioxydants, notamment les vitamines C et E, jouent un rôle important dans la protection de l’organisme contre le stress oxydatif et les dommages causés par les radicaux libres, qui sont liés au vieillissement et aux maladies chroniques. À mesure que les femmes vieillissent, les défenses antioxydantes naturelles de l’organisme peuvent s’affaiblir, ce qui rend l’apport alimentaire de ces vitamines plus important.

La vitamine C, présente dans les agrumes, les fraises et les poivrons, renforce le système immunitaire et favorise la santé de la peau en stimulant la production de collagène. La vitamine E, présente dans les noix, les graines et les épinards, aide à protéger les cellules de la peau et à maintenir la santé des yeux.

(Images : Canva)