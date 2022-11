5 traits que les dateurs disent être plus importants que l”attirance physique

“L’amour est aveugle” est connu comme une platitude banale – et une émission Netflix addictive. Cela devient également la vérité pour plus de dateurs, selon les données récentes des utilisateurs de Match.

D’autres données corroborent le fait que les dateurs accordent la priorité à une bonne santé mentale plutôt qu’à l’apparence.

93% des utilisateurs de Hinge, qui appartient à Match, préfèrent sortir avec quelqu”un qui est émotionnellement vulnérable, selon les données de la charnière. Ils se soucient plus de cela que de la taille ou du revenu.

Ils veulent spécifiquement entendre parler des valeurs et des sentiments d’un partenaire potentiel, ainsi que des espoirs et des craintes pour une relation.

Un énorme 97% des célibataires veulent sortir avec quelqu’un qui prend soin de leur santé mentale et 86% disent qu’ils sont plus susceptibles d’aller à un deuxième rendez-vous avec quelqu’un qui a mentionné qu’ils vont en thérapie lors d’un premier rendez-vous.

Plus bas sur la liste, sous tous ces traits se trouve l’attirance physique : 86 % des daters apprécient les regards sur un partenaire potentiel, selon les données de Match.

