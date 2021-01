5 titres du roi du rock ‘n’ roll que vous devriez écouter maintenant

La vue d’hommes vêtus d’une combinaison blanche arborant des brûlures latérales, dans toute leur gloire de pivotement de la hanche, à Graceland est assez courante autour de l’année – d’autant plus à cette époque qu’ils se rassemblent pour rendre hommage à Elvis Aaron Presley.

Le roi du rock ‘n’ roll aurait eu 86 ans le 8 janvier 2021, et sa popularité posthume n’a montré aucun signe de ralentissement, même après quatre décennies de sa mort. Si quoi que ce soit, il atteint son paroxysme autour de son anniversaire lorsque 6-7 personnes lakh font le pèlerinage à Graceland, son ancien manoir et maintenant lieu de repos, réparti sur 14 acres dans le sud de Memphis.

Le compositeur légendaire et chef d’orchestre de l’Orchestre philharmonique de New York, Leonard Bernstein, avait autrefois appelé Elvis Presley «la plus grande force culturelle du XXe siècle». Le jour de son anniversaire, voici 5 chansons que vous devriez écouter dès maintenant:

Jailhouse Rock, 1957

C’était l’une des chansons de sa période dorée – entre 1956 et 1960 – lorsque ses routines de danse induisaient une euphorie de transe. Cela a été écrit par Jerry Leiber et Mike Stoller pour le prochain film d’Elvis, alors intitulé «The Hard Way». Plus tard, le film a été rebaptisé «Jailhouse Rock». Elvis joue un condamné à tort accusé qui devient une star à sa libération. Dans la chanson, Elvis fait sonner la prison comme l’endroit où il faut être – un gardien qui organise des fêtes et flirte avec les prisons. Une ligne de la chanson, «Le numéro 47 dit au numéro 3, tu es le prisonnier le plus mignon que j’ai jamais vu», serait une référence sournoise au sexe en prison. Cependant, cela n’a créé aucune controverse.

Je ne peux m’empêcher de tomber amoureux, 1961

Cette chanson a été présentée dans le film d’Elvis 1961 « Blue Hawaii ». Lors des concerts, c’était un rappel à ses fans qu’il était temps d’y aller. L’une de ses ballades d’amour les plus durables, Elvis a terminé la plupart de ses concerts avec cette chanson. C’était le moyen idéal de conclure la nuit. Cependant, bien qu’une ballade d’amour, Elvis n’a pas chanté cette chanson à son amour pour «Blue Hawaii». Au lieu de cela, il a été chanté à sa grand-mère le jour de son anniversaire.

Aime-moi tendre, 1956

Elvis a interprété cette chanson pour son premier film qui portait le même nom. Elvis a enregistré l’interprétation de la chanson en deux prises. À l’origine, Elvis avait un petit rôle dans le film. Cependant, pendant le tournage, alors que sa popularité montait en flèche, son rôle a été élargi. La chanson emprunte l’air de «Aura Lee», un morceau classique de 1861. «Aura Lee» avait gagné en popularité pendant la guerre civile. Comme « Love Me Tender », le film, se déroulait pendant la guerre civile, cette chanson de cette époque a été adaptée. La chanson est devenue une sensation avant même la sortie du film et est devenue l’une de ses chansons les plus populaires.

Esprits suspects, 1969

Cette chanson était le dernier hit n ° 1 d’Elvis avant sa mort. Il a abordé de vrais problèmes relationnels dans ce single, qui portait sur une relation dysfonctionnelle et sur la nécessité pour le couple de passer à autre chose pour survivre. L’auteur-compositeur américain Mark James avait initialement écrit et enregistré la chanson. Cependant, il s’en sortit misérablement. Plus tard, quand Elvis a entendu la chanson, il en est tombé amoureux immédiatement et a décidé d’en faire un tube. Le 23 janvier 1969, «Suspicious Minds» a été enregistré entre 4h et 7h du matin. Lorsque James a entendu la version complète, il a été «époustouflé».

Hôtel Heartbreak, 1956

Cette chanson a transformé Elvis en une star grand public. Il aurait été écrit par le professeur de lycée Mae Boren Axton et l’auteur-compositeur-interprète Tommy Durden après avoir entendu parler d’un homme qui s’est suicidé en sautant d’une fenêtre d’hôtel. Elvis a interprété cette chanson pour la première fois lors d’une apparition à la télévision en janvier 1956. La chanson était au sommet des charts pop pendant huit semaines et est devenue le numéro le plus vendu de 1956.