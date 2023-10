La technologie a depuis longtemps infiltré la plupart des facettes de nos vies, et les soins de santé ne font pas exception. Bien qu’il y ait des choses comme l’intégration de la technologie artificielle à espérer dans la médecine du futur, il existe déjà de nombreuses autres façons d’expérimenter les soins de santé préventifs de haute technologie.

Télémédecine

Les applications de vidéoconférence telles que Zoom sont devenues des outils populaires dans le secteur des soins de santé. Les visites virtuelles chez le médecin ont explosé au début de la période de confinement de la pandémie de Covid-19, alors que les prestataires de soins cherchaient des moyens de continuer à voir les patients tout en minimisant la propagation du virus. Alors que les médecins ont pour la plupart recommencé à proposer des rendez-vous en personne, la télémédecine est restée une option pratique pour consulter votre médecin ou voir quelqu’un pour des problèmes de santé relativement mineurs.

Si votre médecin ne propose pas de rendez-vous de télémédecine, vous pouvez essayer la nouvelle option de télémédecine d’Amazon dans sa clinique virtuelle, disponible dans les 50 États. Avec cette clinique, le géant de la vente au détail vise à aider à éliminer les obstacles au traitement des « problèmes de santé quotidiens », a déclaré le médecin-chef d’Amazon, le Dr Nworah Ayogu, dans un article de blog, selon le site. Presse associée.

Technologie portable

Lorsqu’il s’agit de santé et de remise en forme, les technologies portables comme les montres intelligentes ou les FitBits sont un moyen simple de découvrir ce que la technologie des soins de santé a à offrir. ]Vous pouvez utiliser les appareils pour suivre vos progrès physiques ou surveiller votre fréquence cardiaque. Ils sont également disponibles dans une gamme de prix, donc si une Apple Watch est hors de votre prix, vous avez d’autres options. Des chercheurs de Collège universitaire de Londres a récemment découvert que la technologie portable pourrait être utilisée pour détecter un risque accru d’insuffisance cardiaque ou de battements cardiaques irréguliers plus tard dans la vie.

L’un des avantages des appareils portables est qu’ils encouragent les gens à développer des habitudes saines, ce qui pourrait réduire le risque de développer des complications telles que le diabète, l’hypertension et les maladies cardiaques plus tard dans la vie. De plus, c’est un appareil qui vous accompagne partout, tout comme un téléphone. “C’est un avantage qui rend les wearables puissants”, a déclaré Robert Havasy, directeur principal de la santé connectée au Société des systèmes d’information et de gestion des soins de santé .

Applications de soins de santé

Outre la technologie portable, les applications constituent un autre moyen simple d’intégrer la technologie dans votre routine de santé et de bien-être. Certains peuvent se connecter à votre technologie portable et stocker des données telles que votre nombre de pas quotidiens. Vous pouvez également utiliser des applications comme outils d’autosurveillance pour suivre votre alimentation, vos habitudes de sommeil ou votre activité physique. Ils pourraient vous aider à adopter des habitudes plus saines ou à garder une trace des informations à partager avec vos médecins. Même si l’efficacité de certains applications de santé mentale a été interrogée, ils fournissent a minima un moyen de se familiariser avec les soins psychologiques.

Spas et retraites high-tech

Le tourisme de bien-être n’est pas nouveau, mais certains spas et centres de villégiature passent au niveau supérieur en proposant des soins préventifs de haute technologie. Les hôtels et les centres de villégiature “échangent l’approche traditionnelle du yoga et des massages contre des traitements de bien-être avancés qui prétendent favoriser la longévité, mélangeant souvent des tests de diagnostic occidentaux avec des thérapies orientales”, a écrit Nora Walsh pour Le New York Times . Ils proposent des services tels que la thérapie par la lumière rouge, la cryothérapie, des analyses sanguines complètes et des scans 3D sous la direction de médecins, de physiothérapeutes et de praticiens de médecine chinoise.

Bien que bon nombre de ces traitements promettent de réduire l’inflammation et le stress dans le corps, les experts notent que des études à plus long terme sont nécessaires pour prouver leur efficacité. “Beaucoup de ces thérapies vous aideront à vous sentir mieux, mais je n’espère pas qu’elles fassent autre chose”, a déclaré au Times le Dr William Kapp, chirurgien orthopédiste et partenaire fondateur de la société de santé préventive et de longévité Fountain Life. “Il n’existe pas encore de solution miracle.”

Réalité étendue