5 tendances en matière de design d’intérieur qui, selon nous, deviendront virales en 2024

De l’essor du minimaluxe à notre obsession pour tout ce qui concerne le chrome, presque toutes les tendances d’intérieur que nous voyons – et que nous utilisons dans nos propres maisons – commencent par les designers. Chaque année, les professionnels donnent le ton sur la façon dont nous allons décorer, styliser et vivre nos espaces – et lentement mais sûrement, tout le monde se lance dans ce look.

Toutes les tendances de design d’intérieur que nous voyons dans les meilleurs studios ne sont pas reprises et utilisées en masse, mais il est amusant de regarder vers l’avenir et d’obtenir les prédictions des designers sur ce qui deviendra stratosphérique cette année en fonction de l’humeur du moment. Et 2024 ? Il s’agit d’intérieurs qui semblent individualistes, qui font un clin d’œil à vos goûts personnels, qui semblent soignés et de bon goût tout en étant entièrement vous.

Est-il un peu contre-intuitif de prédire des tendances sur cette base ? Peut-être – mais comme vous le verrez, les idées de design qui, selon nous, seront généralisées cette année répondent à notre besoin d’intérieurs plus personnels, ouverts à l’interprétation. Alors n’hésitez plus et personnalisez ces tendances – nous sommes ravis de les essayer.

5 tendances qui, selon nous, deviendront virales en 2024

L’ambiance pour 2024, comme nous l’avons mentionné, est de briser les sentiers battus et d’apporter votre propre touche aux intérieurs. “Il est très difficile de prédire ce qui va devenir viral, mais je pense que les gens recherchent des intérieurs qui semblent plus collectés que ceux qui sortent tout droit d’une vitrine grand public de nos jours”, déclare le designer basé à Austin, au Texas. Meredith Owen.

«Je pense que vous pouvez le constater dans la manière dont le courant dominant essaie de capturer le look ou la sensation vintage dans les pièces qu’ils proposent au public. Il s’agit toujours de tons très terreux, d’imprimés folkloriques intéressants, et je pense que le papier peint à motifs intenses est quelque chose dont les gens sont plus amoureux que jamais – vous pouvez vous attendre à voir davantage d’installations de papier peint mural à l’avenir.

1. Des meubles super sculpturaux

(Crédit image : Abigail Jackson. Conception par CAROLYNLEONA)

Les meubles sculpturaux existent depuis un certain temps déjà – comme en témoigne la popularité des objets courbés – mais la prochaine itération des designers, un penchant pour les pièces presque conceptuelles, gagnera du terrain dans les maisons. Il existe cependant certaines limites. Nous ne recherchons peut-être pas ces pièces pour nos sièges, par exemple – une chaise très sculpturale ne garantit pas une expérience confortable – mais les pièces d’appoint comme les tables d’appoint et les consoles, ainsi que les accessoires, trouveront de plus en plus leur place dans les intérieurs de tous les jours. . « Les meubles sculpturaux (et fonctionnels !) sont un excellent moyen de rendre un espace personnalisé et mémorable », déclare Liz Goldberg du studio CarolynLeona, basé à Raleigh, en Caroline du Nord . « Nous aimons utiliser des formes organiques avec des courbes et des lignes intéressantes pour donner vie à une pièce ! »

Ensemble de trois bougeoirs dorés Marque: Quatrième rue

Prix: 655 $

2. Bleu pâle

(Crédit image : Megan Taylor. Conception par Cúpla Studio)

Les bleus clairs aérés et poussiéreux, avec une touche de gris, devraient être une grande nouveauté en 2024 – et ils se marient parfaitement avec une autre entrée de notre liste, l’ambre brûlé. Jetez un œil à ce schéma de chambre du studio de design de Londres tasse. “Ce sont de superbes couleurs au coucher du soleil et au crépuscule, et je ne serais pas surpris si elles devenaient virales cette année”, déclare Stacy Waggoner , fondateur du Studio Four NYC. « Elles sont si chaudes et si belles – qui ne voudrait pas vivre avec ces magnifiques couleurs ? J’adore le papier peint et le tissu Lotus de la marque australienne Rouse Phillips en Opal – c’est la représentation parfaite de cette tendance.

C’est également un excellent choix pour les cuisines si vous souhaitez revisiter une couleur classique. « Le bleu pâle est tendance en ce moment, mais je ne sais pas pourquoi il n’a pas toujours été tendance ! dit l’architecte d’intérieur de Jacksonville Nellie Howard Ossi . « C’est le moyen idéal de passer d’une cuisine blanche unie sans un gros engagement en matière de couleur, car c’est une couleur très flexible à utiliser. Le bleu pâle est apaisant, ce qui est idéal pour les cuisines et les bars : personne ne veut d’un hôte stressé ! »

3. Modèle fabriqué à la main

(Crédit image : Élitis)

C’est peut-être l’attrait des intérieurs « collectionnés », comme Meridith Owen l’a expliqué ci-dessus, qui fait que les tissus et les motifs de qualité artisanale deviennent de plus en plus populaires au-delà des designers. Présentant souvent des motifs brodés ou imprimés au bloc inspirés du folklore, de l’artisanat et des techniques traditionnelles du monde entier. Sur la photo ci-dessus, les canapés sont recouverts d’un tissu inspiré du Mexique de la marque française. Élite – ces modèles devraient prendre le relais en 2024.

Pour Stacy Waggoner, ces motifs et les techniques utilisées pour les réaliser sont bien plus convaincants que la perfection réalisée à la machine. « Ils donnent aux tissus et aux papiers peints un aspect plus personnel et connecté à un espace », dit-elle. « En fait, j’aime utiliser des textiles et des tapis qui n’ont pas de répétition ou de correspondance exacte, car cela vous fait réfléchir davantage lorsque vous essayez de comprendre comment les utiliser. Par exemple, les tapis en fibres naturelles tissés à la main n’auront jamais de coutures invisibles, vous devez donc jouer [it] vers le haut – liez les panneaux et joignez-les comme un tatami, en utilisant un détail de ruban adhésif pour camoufler les coutures dans des tissus originaux qui peuvent être très étroits, bloqués à la main ou batikés. Au Studio Four NYC, nous nous lançons dans une approche très moderne de l’impression au bloc, comme le montrent nos tissus des créatrices britanniques Kate Loudoun-Shand et Christine Van Der Hurd.

Ces modèles se prêtent également à une autre tendance naissante. “Ils coïncident avec une autre tendance qui, je pense, sera importante en 2024 : le jeu de motifs ou le mélange d’imprimés”, déclare le fondateur de Lone Fox Home, basé à Los Angeles. Drew Michael Scott . “Des motifs et des couleurs contrastés peuvent rendre l’espace plus simple, en particulier avec différents motifs et imprimés d’inspiration folklorique.”

Tapis bleu Mid-Century en laine tissée à plat Taille: 8′ x 10′

Prix: 5 440 $

4. Ambre brûlé

(Crédit image : Emily Redfield. Conception : Truss Interiors)

Les accents de terre cuite étaient – ​​et sont toujours – une grande nouveauté dans les intérieurs, mais la prochaine teinte à filtrer dans le courant dominant sera l’ambre brûlé – une version plus riche et plus luxueuse de ces rouges orangés profonds. “La résurgence des tons ambrés remodèle les paysages du design, en leur insufflant chaleur et luxe”, déclare De’Lisa Stringer , un designer basé à Raleigh, en Caroline du Nord. “Ces teintes attirent les gens, créent une sensation de confort et sont parfaitement polyvalentes dans de nombreux styles.” Dans le schéma ci-dessus par Intérieurs en fermesles chaises ajoutent de la chaleur et de la profondeur à l’espace salle à manger.

Drew Michael Scott convient que les tons rouges continueront à dominer les aménagements intérieurs. « Ce sont des couleurs vives, mais qui créent néanmoins une atmosphère chaleureuse et confortable », dit-il. « J’ai utilisé de la peinture rouge foncé l’année dernière lorsque j’ai créé une salle de cinéma dans ma maison. Depuis que j’utilise cette couleur, j’ai incorporé différents accents/meubles rouges dans toute ma maison, plus récemment dans le cadre du relooking de ma salle de bain. J’ai peint le meuble-lavabo en rouge foncé et c’était la touche parfaite !’

Sofia Cashmere Jeté en cachemire Trentino Couleur: Orange sombre

Prix: 395 $

5. Peintures murales

(Crédit image : Matthew Williams. Conception par Studio DB)

Nous avons constaté une augmentation significative du nombre de designers utilisant des peintures murales dans leurs projets en 2023 – et nous pensons que cette idée sera utilisée dans davantage de maisons à mesure que les décorateurs deviendront plus courageux dans leurs choix de motifs et de couleurs. Après tout, ils constituent un moyen incroyablement simple de donner du caractère à un espace. “La tendance actuelle en matière de peintures murales est motivée par l’offre d’un design esthétique haut de gamme à un coût comparable à celui du papier peint traditionnel”, déclare le designer basé à Seattle. Jessica Dorling . « Les peintures murales servent de récits visuels, présentant une histoire captivante sur votre mur d’une manière douce et séduisante. Ils ajoutent de la profondeur à votre espace et évoquent une impression de quelque chose de spécial et d’unique, tout en rehaussant l’apparence et l’ambiance de votre maison.

“Nous prévoyons une augmentation significative des revêtements muraux cette année”, ajoute Stacy Waggoner. ‘Eskayel réalise d’étonnantes peintures murales en papier peint basées sur des croquis à l’aquarelle des voyages des fondateurs – comme la Palmeraie et sa représentation des toits de Marrakech. Nous aimons aussi les peintures murales que nous voyons de la marque basée à Barcelone Tres Tintas, basé sur des détails architecturaux et des vitraux modernistes de Barcelone. Nous aimons le fait que les peintures murales échappent aux scènes panoramiques super traditionnelles – aussi magnifiques soient-elles – et se promènent du côté sauvage. Et il y a une énorme différence de prix qui fait que ces nouvelles peintures murales ne sont pas si précieuses que vous ayez peur de les remplacer. Ce sont de jolis papiers, pas des objets de famille.