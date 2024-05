5 surprises de dernière minute pour AEW Double Or Nothing 2024

AEW



Nous nous rapprochons du cinquième anniversaire d’AEW Double or Nothing. Actuellement, la carte contient un nombre incroyable de 12 matchs sur la carte principale et zéro heure – remplis d’un camion plein de talents.

Mais étant donné que c’est l’anniversaire d’AEW, nous allons sûrement avoir des surprises de dernière minute dimanche prochain, d’autant plus que les vice-présidents exécutifs tiennent l’entreprise en otage et que Tony Khan est maintenant de retour dans l’entreprise.

C’est l’environnement hostile parfait pour les surprises les plus folles de l’histoire de l’entreprise.

Mais que faire pour agrémenter cette soirée déjà bien remplie ?

5. Casino Battle Royale de dernière minute pour Zero Hour

La Casino Battle est l’un des concepts les plus appréciés jamais proposés par AEW.

La toute première Casino Battle Royale a eu lieu à Double or Nothing 2019 et n’était autre que le pendu Adam Page.

Il n’est donc logique qu’à l’occasion du cinquième anniversaire du premier pay-per-view d’AEW de revisiter ce concept une fois de plus.

Mettez le match à zéro heure et utilisez-le pour ramener quelques surprises du passé et du présent d’AEW.

Non seulement cela donnerait le ton à la soirée de manière parfaite, mais cela donnerait une place à de nombreux talents moins utilisés de l’entreprise sur la carte.

Bien sûr, il y a déjà 12 matchs sur la carte, mais un de plus ne peut pas faire de mal, n’est-ce pas ?

Cliquez sur le bouton de la page suivante ci-dessous pour en savoir plus







il y a 19 minutes par Daniel Schachtmeier @Walu2go

Partagez cet article avec des amis