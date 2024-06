5 suppléments que vous ne devriez pas prendre pour le syndrome métabolique

Connaître vos chiffres (tension artérielle, glycémie, cholestérol) est important. Pourquoi? Ils vous indiquent si vous souffrez du syndrome métabolique, une maladie qui touche environ 1 adulte sur 3 aux États-Unis. Le syndrome métabolique est une combinaison de facteurs de risque qui augmentent le risque de maladie cardiaque, de diabète et d’accident vasculaire cérébral. En avoir au moins trois – hypertension artérielle, glycémie élevée, taux de triglycérides sanguins élevé, faible taux de cholestérol HDL et tour de taille plus large – peut signifier que vous souffrez du syndrome métabolique.

Il peut être effrayant de recevoir ce diagnostic, vous pourriez donc être impatient de traiter et d’inverser le syndrome métabolique. Les changements de mode de vie (nous en parlerons dans un instant) font absolument une différence, mais qu’en est-il des suppléments ? Malheureusement, certains suppléments peuvent être inefficaces, voire nocifs, ce qui signifie que vous devez les éviter. Voici ce que vous devez savoir.

Suppléments non recommandés pour le syndrome métabolique

1. Chrome

Le chrome est un minéral essentiel qui peut être lié au syndrome métabolique. En fait, une étude menée sur de jeunes adultes a révélé qu’une concentration plus faible de chrome dans les ongles des pieds était associée à des taux plus élevés de développement du syndrome métabolique au cours des décennies à venir.

On s’intéresse beaucoup à savoir si les suppléments de chrome aident à lutter contre la résistance à l’insuline, une caractéristique clé du syndrome métabolique. « Bien que certaines études suggèrent que le picolinate de chrome pourrait améliorer la sensibilité à l’insuline, les preuves ne sont ni concluantes ni cohérentes », déclare Michelle Routhenstein, MS, RD, CDCES, diététiste en cardiologie préventive chez Fully Nourished. (Le picolinate de chrome est une forme de supplément de chrome.) Malheureusement, des études plus petites ont montré que la supplémentation en chrome n’affectait pas les taux d’hémoglobine A1C, les taux de lipides sanguins ou le poids corporel.

À cela s’ajoutent des problèmes de santé. « Une consommation excessive peut entraîner des effets secondaires négatifs tels que des lésions rénales et des problèmes gastro-intestinaux », explique Routhenstein. De plus, les suppléments de chrome peuvent interagir avec l’insuline et les médicaments antidiabétiques, car nous ne savons toujours pas quel effet, le cas échéant, ce minéral a sur la glycémie.

2. Niacine

La niacine, également connue sous le nom de vitamine B3, est un autre nutriment essentiel qui, selon certaines personnes, aide à lutter contre le syndrome métabolique. L’un des rôles majeurs de la niacine dans l’organisme est de transformer les aliments en énergie. Il contribue également à la synthèse du cholestérol et des acides gras.

Soyez prudent lorsque vous prenez un supplément de niacine si vous souffrez du syndrome métabolique. Une étude récente a révélé que pour les participants prenant des statines, qui abaissent le cholestérol, l’ajout d’un supplément de niacine augmentait le HDL. C’est généralement bon – après tout, le HDL est le « bon » cholestérol. Dans ce cas, cependant, les niveaux de HDL ont tellement grimpé qu’ils augmenté le risque d’athérosclérose (accumulation de plaque dans les artères).

3. Thé vert

Boire jusqu’à 6 à 8 tasses de thé vert par jour est généralement sans danger, mais prendre des suppléments de thé vert présente certains risques. Les études ne sont pas concluantes quant aux avantages du supplément, mais le thé vert est toujours inclus dans les suppléments commercialisés pour la santé métabolique et la perte de poids. De plus, des études ont montré que le thé vert peut interagir avec divers médicaments utilisés pour traiter les problèmes cardiovasculaires, notamment la rosuvastatine (Crestor), le nadolol (Corgard) et la warfarine (Jantoven, Coumadin). En outre, le Centre national de santé complémentaire et intégrative affirme que certaines personnes ont subi des lésions hépatiques rares liées à la prise de suppléments d’extraits de thé vert commercialisés pour perdre du poids.

4. Melon amer

En ce qui concerne le melon amer, certaines recherches prometteuses suggèrent que le fruit pourrait contenir un nutriment spécifique qui imite l’insuline, contribuant ainsi à la gestion de la glycémie. Vous pouvez tout à fait cuisiner avec du melon amer dans le cadre d’un régime diabétique.

Cela dit, le message est différent lorsqu’il s’agit de suppléments de melon amer. À l’heure actuelle, la recherche est limitée et nous ne savons donc pas dans quelle mesure elle est efficace contre le diabète. De plus, nous ne savons pas s’il est sécuritaire de prendre des suppléments de melon amer à long terme. Une étude a révélé qu’il aidait à réduire la glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2 lorsqu’il était pris pendant 12 semaines (leur taux d’A1C, cependant, n’a pas changé), et il s’est généralement avéré sans danger. Mais encore une fois, il s’agit d’une étude à court terme et davantage de données sont nécessaires avant de pouvoir recommander cette étude.

5. Chardon-Marie

Le chardon-Marie (également connu sous le nom de silymarine) est un autre supplément dont vous avez peut-être entendu dire qu’il peut aider à lutter contre le diabète ou une glycémie élevée ; cependant, l’essentiel est que cela n’est pas étayé par suffisamment de recherches de haute qualité. « Il n’existe tout simplement aucune preuve de son efficacité pour traiter le syndrome métabolique ou pour améliorer la santé du foie », déclare une diététiste nutritionniste. Lauren Mahesri, RDN. La prise de chardon-Marie peut également provoquer des réactions allergiques chez les personnes allergiques à des plantes similaires comme l’ambroisie, le souci ou la marguerite.

Approches alternatives pour gérer le syndrome métabolique

Plutôt que de recourir aux suppléments comme première approche pour gérer le syndrome métabolique, modifier votre mode de vie peut vous aider. Voici ce qu’il faut faire :

Concentrez-vous sur votre alimentation : Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers est un excellent moyen de soutenir la santé métabolique. Limitez votre consommation de graisses saturées, de sodium, de sucres ajoutés et d’alcool. « Concentrez-vous sur les aliments que vous ajoutez à votre alimentation plutôt que sur les supprimer, et encouragez les repas riches en fibres et bien équilibrés pour aider à réguler la glycémie et à améliorer le taux de cholestérol », explique Routhenstein.

Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et grains entiers est un excellent moyen de soutenir la santé métabolique. Limitez votre consommation de graisses saturées, de sodium, de sucres ajoutés et d’alcool. « Concentrez-vous sur les aliments que vous ajoutez à votre alimentation plutôt que sur les supprimer, et encouragez les repas riches en fibres et bien équilibrés pour aider à réguler la glycémie et à améliorer le taux de cholestérol », explique Routhenstein. Changements de style de vie: D’autres comportements favorables à la santé qui méritent d’être intégrés sont l’activité physique, la gestion du stress, l’abandon du tabac et le sommeil. Plus précisément, visez 150 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée par semaine et sept à neuf heures de sommeil par nuit.

D’autres comportements favorables à la santé qui méritent d’être intégrés sont l’activité physique, la gestion du stress, l’abandon du tabac et le sommeil. Plus précisément, visez 150 minutes d’activité aérobique d’intensité modérée par semaine et sept à neuf heures de sommeil par nuit. Recherchez votre équipe soignante : « Surveiller vos facteurs de risque cardiométaboliques en effectuant des examens physiques réguliers et en vérifiant votre tension artérielle à la maison peut vous aider à suivre vos progrès, à effectuer les ajustements nécessaires et à adapter votre plan pour vous aider à gérer le syndrome métabolique », explique Routhenstein. De plus, une diététiste professionnelle peut vous aider à adopter de saines habitudes alimentaires adaptées à votre mode de vie, votre budget et vos préférences.

L’essentiel

Le syndrome métabolique vous expose à un risque plus élevé de maladie cardiaque, de diabète et d’accident vasculaire cérébral, mais modifier votre mode de vie peut vous aider à gérer les facteurs de risque afin de promouvoir votre santé. Les suppléments peuvent sembler être une solution rapide et utile, mais ce n’est généralement pas le cas. De plus, certains peuvent même causer plus de mal que de bien, ou il se peut tout simplement qu’il n’y ait pas suffisamment de recherches pour étayer leur efficacité. C’est toujours une bonne idée de parler avec un professionnel de la santé avant de commencer un nouveau supplément, surtout si c’est dans le but de gérer une maladie comme le syndrome métabolique.