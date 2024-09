Lorsque vous souffrez d’arthrite, les suppléments peuvent sembler être une bonne stratégie de gestion de la douleur. Mais ils ne sont pas toujours la solution aux douleurs et inflammations articulaires. Bien que les suppléments puissent sembler une solution miracle, ils n’offrent pas tous les avantages espérés. Et certains peuvent même présenter des risques pour la santé.

Si vous ou un de vos proches souffrez d’arthrite, voici ce que vous devez savoir sur les suppléments à éviter, ainsi que les stratégies éprouvées pour apporter un soulagement.

5 suppléments que vous ne devriez pas prendre pour l’arthrite

1. Glucosamine

Selon l’Arthritis Foundation, la glucosamine est l’un des suppléments les plus populaires pour gérer les douleurs articulaires arthritiques. La glucosamine est un composé naturel présent dans le corps qui construit le cartilage et aide à amortir les articulations.

Cependant, malgré la popularité de la glucosamine, les recherches révèlent des résultats mitigés concernant ses bienfaits. Et un ensemble de preuves récentes montre que l’association de la glucosamine à l’exercice n’apporte aucun soulagement significatif de l’arthrose du genou par rapport à l’exercice seul.

Ce supplément présente un autre inconvénient potentiel. « Les suppléments de glucosamine peuvent interagir avec certains médicaments, en particulier les anticoagulants comme la warfarine », explique Mélissa Mitri, MS, RDdiététiste basée au Connecticut et propriétaire de Melissa Mitri Nutrition. « De plus, ils peuvent provoquer des effets secondaires tels que de la diarrhée, de la constipation, des douleurs abdominales et même des réactions allergiques chez certaines personnes. »

2. Chondroïtine

La chondroïtine est un élément naturel du cartilage utilisé depuis longtemps pour traiter l’arthrite. Cependant, l’American College of Rheumatology met en garde contre l’utilisation de la chondroïtine pour traiter l’arthrite du genou ou de la hanche, bien qu’elle puisse être efficace pour l’arthrite de la main.

Le problème, c’est que ce n’est pas sécuritaire pour tout le monde. « Des études ont montré des résultats incohérents et la chondroïtine peut aggraver les symptômes de l’asthme, affecter le taux de sucre dans le sang et interférer avec la coagulation du sang », explique Angel Luk, RDdiététiste professionnelle et co-fondatrice de Food Mysteries. « Son manque de fondement scientifique solide et ses risques potentiels en font une option moins favorable pour les patients arthritiques. »

3. Levure de riz rouge

La levure de riz rouge est vantée pour ses bienfaits anti-inflammatoires potentiels. Cependant, les rhumatologues doutent de sa sécurité. « L’utilisation de levure de riz rouge peut entraîner des effets secondaires tels que des douleurs musculaires et une faiblesse », explique Zeba Faroqui, MD., rhumatologue basé à Levittown, New York. « Dans certains cas, cela a été associé à des problèmes plus graves comme des lésions hépatiques et une rhabdomyolyse, une affection provoquant de graves douleurs musculaires. » De plus, il peut interagir avec les médicaments utilisés contre l’arthrite inflammatoire, tels que le méthotrexate et l’azathioprine, dit-elle.

4. Chaparral

Le chaparral, dérivé du buisson de créosote, a été utilisé en médecine traditionnelle pour traiter divers problèmes de santé, des éruptions cutanées au cancer. Cependant, prendre du chaparral pourrait mettre en danger la santé de votre foie. « Chaparral a été associé à des lésions hépatiques, avec plus de deux douzaines de cas signalés de lésions hépatiques », explique Mitri. « Le risque de complications hépatiques graves l’emporte sur les avantages potentiels, ce qui en fait un choix risqué pour la gestion de l’arthrite. »

5. Arnica

L’arnica est une plante traditionnelle anti-douleur disponible sous des formes topiques comme des crèmes et des gels. Bien que certaines recherches soutiennent son utilisation topique, la consommation orale peut être nocive. « L’arnica orale peut entraîner des nausées, des étourdissements et des complications plus graves comme des palpitations cardiaques », explique Mitri. « Ses bienfaits sont limités et les risques associés à son utilisation par voie orale le rendent impropre au traitement de l’arthrite. »

Conseils pour gérer l’arthrite

Si vous essayez de gérer la douleur liée à l’arthrite, certains suppléments peuvent être utiles. Cependant, beaucoup peuvent être nuisibles.

Une stratégie plus sûre et plus efficace consiste à adopter une approche globale du style de vie. Cela commence par l’exercice, la physiothérapie et les médicaments s’ils sont prescrits. Certains aliments peuvent également aider. Par exemple, les légumes-feuilles, les baies, les noix et les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines font partie des meilleurs aliments pour la santé des articulations.

Pensez également à tenir un journal de votre alimentation et de vos symptômes. « Le suivi de votre consommation alimentaire et de vos symptômes peut vous aider à identifier les aliments susceptibles de déclencher des poussées d’arthrite et à faire des choix alimentaires plus sains », explique Mitri.

L’essentiel

La gestion des symptômes de l’arthrite peut être délicate, surtout lorsque certains suppléments offrent plus de risques que de soulagement. Des produits comme la glucosamine, la chondroïtine, la levure de riz rouge, le chaparral et l’arnica peuvent provoquer des effets indésirables et manquent souvent de fondement scientifique solide. Au lieu de compter sur des suppléments, privilégiez une alimentation saine, riche en aliments végétaux anti-inflammatoires et en poisson riche en oméga-3. Et n’oubliez pas l’exercice. C’est un excellent moyen de garder ces articulations fortes, flexibles et sans douleur !