5 suppléments que vous ne devriez pas prendre pendant la ménopause

La ménopause est une phase naturelle dans la vie d’une femme, marquant la fin de ses cycles menstruels, survenant généralement entre la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine. Il ne s’agit pas d’un simple événement, mais d’un processus graduel qui peut s’étendre sur plusieurs années et entraîner des changements importants dans les niveaux d’hormones. Ces changements entraînent souvent divers symptômes, allant des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes aux sautes d’humeur et aux troubles du sommeil. Certaines femmes peuvent également connaître une prise de poids et une perte de cheveux, faisant de cette transition une expérience personnelle unique.

Traverser la transition périménopausique et les années postménopausiques peut être une expérience plus fluide avec les stratégies et le soutien appropriés. La gestion des symptômes est cruciale pour maintenir une bonne qualité de vie, et il existe différentes façons d’y parvenir, notamment en modifiant le mode de vie et en recourant à un traitement hormonal substitutif.

Certains choisissent de prendre des suppléments pour soulager leurs symptômes. Cependant, avant de le faire, il est important de consulter votre médecin (idéalement un praticien de la ménopause) et de parler à votre pharmacien de toute interaction potentielle avec les médicaments que vous prenez actuellement. De plus, tous les suppléments ne sont pas efficaces ni même sûrs – et c’est là qu’intervient cette liste de suppléments que vous ne devriez pas prendre pour la ménopause.

Importance de choisir les bons suppléments

Le marché est inondé d’une variété de suppléments, chacun promettant un soulagement des symptômes de la ménopause, mais tous n’y parviennent pas. Certains peuvent même présenter des risques et des effets secondaires potentiels, allant de problèmes légers comme un inconfort digestif à des complications plus graves, telles que des interactions avec des médicaments sur ordonnance. Les suppléments ne sont pas réglementés avec la même rigueur que les produits pharmaceutiques, ce qui signifie que leur sécurité et leur efficacité ne sont pas garanties. C’est pourquoi il est essentiel de choisir judicieusement, en se concentrant sur des sources réputées et, idéalement, sur des produits vérifiés par des tests tiers. Gardez également à l’esprit que ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas convenir à une autre. Il est donc important de demander des conseils personnalisés à un praticien en ménopause.

5 suppléments que vous ne devriez pas prendre pendant la ménopause

1. Millepertuis

Malgré sa popularité pour gérer les symptômes de la dépression et des troubles de l’humeur, le millepertuis n’est peut-être pas la meilleure option pour gérer les symptômes de la ménopause. D’une part, bien que le millepertuis ait été associé à la réduction des bouffées de chaleur pendant la ménopause, il n’y a tout simplement pas suffisamment de preuves pour suggérer qu’il présente réellement ces avantages. En outre, il faut s’inquiéter de nombreuses interactions médicamenteuses, notamment avec les anticoagulants, les contraceptifs, les immunosuppresseurs et les médicaments cardiovasculaires et anticancéreux. Ces interactions peuvent diminuer l’efficacité des médicaments ou augmenter le risque d’effets secondaires graves. De plus, le millepertuis lui-même peut provoquer des effets secondaires tels que des étourdissements, une bouche sèche, des symptômes gastro-intestinaux et de la confusion.

2. Déhydroépiandrostérone (DHEA)

La déhydroépiandrostérone (DHEA) est une hormone produite naturellement par les glandes surrénales, servant de précurseur aux hormones sexuelles masculines et féminines, notamment les œstrogènes et la testostérone. Ses niveaux culminent au début de l’âge adulte et diminuent avec l’âge, ce qui a suscité un intérêt pour la supplémentation en DHEA pour contrecarrer les affections liées à l’âge, notamment les symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, les sautes d’humeur et la diminution de la libido.

Cependant, la supplémentation en DHEA pendant la ménopause n’est pas universellement recommandée. Il existe des preuves mitigées concernant son efficacité, ainsi que des inquiétudes quant aux risques potentiels. Certaines études suggèrent que la DHEA peut améliorer certains symptômes de la ménopause et augmenter la densité osseuse, mais les recherches ne sont pas tout à fait claires. Les réponses individuelles à la DHEA varient considérablement et il n’existe pas d’études à grande échelle et à long terme pour soutenir son utilisation pour la ménopause. De plus, la DHEA peut affecter votre taux de cholestérol, provoquer des lésions hépatiques et augmenter le risque de développer un cancer du sein à récepteurs d’œstrogènes positifs.

3. Racine de réglisse

Les gens peuvent se tourner vers la racine de réglisse pendant la périménopause dans l’espoir d’atténuer les bouffées de chaleur et les sautes d’humeur. Des études suggèrent que les composés contenus dans la racine de réglisse peuvent imiter les effets des œstrogènes sur le corps, atténuant ainsi la diminution naturelle des œstrogènes qui se produit pendant la ménopause. Cependant, ce supplément peut ne pas convenir à tout le monde, dit Michelle Routhenstein, MS, RD, diététiste en cardiologie préventive chez Fully Nourished et membre du conseil consultatif médical de la National Menopause Foundation. « Bien que certaines personnes puissent envisager d’utiliser la racine de réglisse pour élever naturellement les niveaux d’œstrogènes, je recommande de s’abstenir de son utilisation en raison de son potentiel d’augmentation de la tension artérielle, une préoccupation qui peut s’aggraver pendant la période de ménopause », a-t-elle expliqué. En effet, la tension artérielle peut augmenter progressivement pendant la ménopause en raison des changements hormonaux et de la prise de poids.

4. Fer à repasser

Les règles entraînent une perte de sang, ce qui peut augmenter le risque d’anémie ferriprive. Si vous avez eu des règles abondantes ou si vous souffrez d’une carence en fer, vous avez peut-être pris un supplément de fer. Cependant, les temps ont changé. « Le fer est un supplément que vous devrez peut-être supprimer de votre gamme après la ménopause », explique Melissa Groves Azzaro, RDN, propriétaire de The Hormone Dietitian. « Lorsque vous ne perdez plus de sang au cours d’une période mensuelle, il peut être facile d’obtenir trop de fer grâce aux suppléments », a-t-elle ajouté.

Une consommation excessive de fer peut entraîner une surcharge en fer, une maladie médicalement connue sous le nom d’hémochromatose qui entraîne toute une série de problèmes de santé, notamment des lésions hépatiques, des problèmes cardiaques, le diabète et des douleurs articulaires. Un excès de fer dans le corps peut également entraîner des symptômes tels que fatigue, perte de poids et changement de couleur de la peau.

5. Vitex

Le Vitex, également connu sous le nom de baie de gattilier ou gattilier, a été historiquement utilisé pour son potentiel à soulager les symptômes associés au déséquilibre hormonal, y compris pendant la ménopause. On pense qu’il agit indirectement sur le système endocrinien, en aidant à réguler les niveaux d’hormones et à réduire les symptômes liés à la ménopause tels que les bouffées de chaleur. Malheureusement, il n’existe pas de bonnes recherches démontrant que cette plante est un traitement efficace.

Vitex entraîne également une multitude d’effets secondaires potentiels, notamment des maux de tête et des problèmes digestifs. De plus, étant donné que le vitex a un impact sur les niveaux d’hormones, il peut ne pas vous convenir si vous prenez des médicaments liés aux hormones ou si vous avez reçu un diagnostic de maladies sensibles aux hormones, telles que le cancer du sein, de l’utérus ou des ovaires. Vitex interagit également avec des médicaments et des suppléments, tels que les médicaments contre la maladie de Parkinson et les antipsychotiques.

L’essentiel

Les suppléments peuvent avoir leur place pendant la ménopause. Mais tous les suppléments commercialisés comme « indispensables » pendant la ménopause ne sont pas réellement sûrs ou appropriés. Naviguer dans le monde des suppléments peut être écrasant et délicat, surtout si vous souffrez d’un problème de santé sous-jacent ou si vous prenez des médicaments. Votre meilleur pari est de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un régime de supplémentation pendant la ménopause. Non seulement cela vous aidera à assurer votre sécurité, mais, comme les suppléments sont chers, cela peut également vous faire économiser de l’argent.