Les œufs sont connus pour leur haute valeur nutritive. Cependant, malgré leur incroyable polyvalence, leur quotient nutritionnel élevé, pour certains, la consommation d’œufs n’est pas une option; soit en raison de restrictions alimentaires ou de préférences personnelles.

Eh bien, notre gamme d’aliments est si variée et riche en bienfaits nutritionnels que même si l’œuf est remplacé par l’alimentation, il n’y a rien à craindre. Voici quelques aliments tout aussi sains et très bénéfiques qui servent de superbes alternatives aux œufs:

1. Tofu:

Une alternative aux œufs à base de plantes. Cet aliment blanc laiteux, crémeux et sans saveur à base de lait de soja est une excellente source de protéines et obtient un score élevé sur l’échelle nutritionnelle. Le tofu soyeux a une teneur élevée en eau, offre de multiples avantages nutritionnels et fonctionne comme un excellent substitut aux œufs. Seulement 60 grammes de tofu soyeux en purée fournissent exactement la même quantité d’avantages nutritionnels qu’un œuf possède. Une fois cuit, le tofu s’avère tout à fait délicieux.

Si vous êtes végétalien, c’est une excellente alternative aux œufs, c’est sûr. Même si vous n’êtes pas végétalien, le tofus ne manquera jamais d’attirer votre palette gustative.

2. Graines de chia, graines de citrouille, graines de lin: Incluez 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues dans votre bol de porridge, de céréales et vous êtes prêt à partir pour le reste de la journée avec la quantité adéquate d’énergie et de fibres alimentaires dont le corps a besoin. Vous pouvez garder les graines de lin trempées dans de l’eau, du lait aussi. Il en va de même pour la consommation de graines de chia. Ayez-le avec du lait ou du yogourt, faites-le simplement tremper dans l’eau pendant la nuit, utilisez-le dans des pains, des biscuits, des crêpes, des smoothies. Ces graines minuscules sont extrêmement riches en acides gras oméga-3 et en autres nutriments essentiels. De même, les graines de citrouille sont riches en zinc, phosphore et minéraux. 30 grammes contiennent 9 grammes de protéines, ce qui est bien plus que la teneur en protéines d’un œuf.

3. Lentilles: Les lentilles telles que masoor, urad, toor, matar – et la liste continue, sont une merveilleuse source de fibres, de protéines, de vitamines et de nutriments. 1 tasse de lentilles contient 14 grammes de protéines.

4. Fromage cottage: Emballé dans des protéines, du calcium, de la vitamine B12, du fer-paneer ou du fromage cottage sert de substitut aux œufs depuis des siècles. Alternative polyvalente, populaire et délicieuse aux œufs dans presque tous les foyers, le fromage cottage est extrêmement sain.

5. Rajma ou haricots rouges: Un superbe substitut aux œufs serait ces haricots rouges riches en nutriments, à faible indice glycémique et riches en protéines. Aliment populaire et sain, le rajma est fortement recommandé pour ses propriétés riches en fer, en potassium et faibles en gras. Excellente source de fibres alimentaires, le rajma stimule la digestion. À partir d’une tasse de rajma, vous bénéficiez des bienfaits du magnésium, de la vitamine K1, du cuivre et de nombreux nutriments essentiels. C’est une centrale d’alimentation.