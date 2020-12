Les jours d’hiver rigoureux et secs sont arrivés en force cette année. Non seulement cette saison enlève toute l’humidité de votre peau, mais elle rend également la peau terne et sans vie. S’il est important d’avoir une bonne routine de soin de la peau et de la suivre régulièrement, il y a aussi quelque chose à dire pour prendre soin de sa peau de l’intérieur vers l’extérieur.

Tout comme les autres organes de votre corps, votre peau s’améliore également si vous suivez une alimentation saine. Les journées sèches d’hiver peuvent donner à votre peau sèche, aux talons craquelés et aux lèvres gercées, mais vous pouvez la combattre avec de petits changements dans votre alimentation. Voici quelques modifications du régime alimentaire qui peuvent aider à empêcher la peau de devenir trop sèche:

1. Restez hydraté

Peu importe la saison dont nous parlons, boire suffisamment d’eau est essentiel chaque jour de l’année. C’est la clé d’une peau saine et hydratée. L’eau aide à éliminer les toxines du corps, ce qui fait briller la peau. Boire suffisamment d’eau est encore plus important pendant les mois d’hiver pour éviter le dessèchement de la peau à cause du temps. Objectif d’avoir au moins dix verres d’eau chaque jour. Vous pouvez également boire de l’eau tiède pour rester au chaud.

2. Mangez du bon gras

La noix, le poisson, les amandes, l’avocat et les graines (lin, citrouille ou tournesol) font partie des aliments riches en bonnes graisses (comme les acides gras oméga-3) et agissent comme des émollients naturels. Ils favorisent la santé de la peau, l’amenant à briller et à se sentir souple. Ils favorisent également l’élasticité et réduisent l’inflammation.

3. Réduisez la malbouffe et la friture

La saison d’hiver peut vous donner envie de malbouffe ou d’aliments frits comme les pakoras et les samosas. Alors que certains de ces aliments contiennent une grande quantité d’huile et d’épices, d’autres contiennent des conservateurs pour augmenter leur durée de conservation. Ces aliments peuvent provoquer une inflammation, entraînant des éruptions cutanées et d’autres problèmes de peau. Optez pour des collations plus saines telles que des arachides grillées et un mélange de graines, du chaat de patate douce, du lait de curcuma, de la soupe de légumes ou de poulet, du pudding de carottes, etc.

4. Ajoutez quelques verts

Les légumes verts à feuilles fraîches sont riches en antioxydants qui nettoient le corps et regorgent d’autres nutriments qui non seulement favorisent la santé de la peau, mais améliorent également la santé globale. Les vitamines et minéraux ainsi que la forte teneur en eau qu’ils contiennent aident la peau à rester hydratée et préviennent également les rides de la peau.

5. Inclure les légumes d’hiver

L’hiver est connu pour certains légumes savoureux et colorés comme les carottes, les betteraves, les patates douces, les pois verts, le brocoli et bien d’autres. Ces légumes sont riches en une variété de nutriments tels que vitamines, minéraux, antioxydants, etc. Les légumes pigmentés tels que les carottes et les betteraves contiennent des antioxydants et des composés phytochimiques qui nettoient le corps pour faire briller la peau. Les caroténoïdes présents dans beaucoup d’entre eux agissent comme un écran solaire naturel et ont des propriétés anti-âge. Les vitamines présentes aident à former du collagène dans le corps, ce qui prévient les rides dues à la sécheresse. Certains de ces nutriments sont même capables de réduire le risque de maladies graves comme le cancer de la peau.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Soins de la peau sèche.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.