5 statistiques exceptionnelles de la saison 2023 dans le comté de DeKalb – Shaw Local

DeKalb a bondi tard, Kaneland a percé en séries éliminatoires et Indian Creek a connu sa saison la plus réussie.

Ajoutez des performances record et il y a eu beaucoup de temps forts dans la saison de football féminin 2023.

Voici un aperçu de cinq chiffres qui expliquent la saison 2023.

Addison Elshoff de DeKalb dirige le ballon devant Berkeley Stenstrom de Guilford lors de leur match du lundi 10 avril 2023 au lycée DeKalb. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

6

L’équipe de soccer féminin de DeKalb n’avait pas remporté de demi-finale régionale depuis 2017. Cela a changé cette année lorsque les Barbs sont entrés dans la classe 3A Huntley Regional et ont éliminé Hononegah 2-1.

En finale, les Barbs se sont accrochés à l’école hôte pendant une mi-temps, mais ont perdu 5-0 lors de leur première apparition en finale régionale en six ans. Ils ont également battu leur rival Sycamore 1-0.

L’aînée Lindsey Barigel a marqué le seul but contre les Spartans, terminant l’année avec 14 buts pour propulser l’attaque. L’étudiante de première année Beth Meeks a connu une grosse année dans le but des Barbs (6-12-1).

« Je pense que cela a été une excellente saison pour l’école et pour notre équipe », a déclaré l’entraîneure de DeKalb, Nicole Fleming, après la défaite contre les Red Raiders. « Nous sommes allés plus loin que nous ne l’avons fait depuis un certain temps. Nous sommes donc très excités à ce sujet. Nous sommes impatients de développer des joueurs, d’en faire venir ici et de faire avancer le programme. »

Mallory Nitsche de Kaneland (à droite) célèbre après avoir marqué son deuxième but de la journée avec Brigid Gannon le vendredi 28 avril 2023, lors de leur match à Sycamore High School. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

8

Kaneland a connu une longue période de sécheresse, n’ayant pas remporté de régional depuis 2015, bien qu’il ait atteint la finale régionale chaque année de cette séquence.

Cette année, soutenus par une autre saison solide dans l’Interstate 8, qu’ils ont balayé la saison régulière et les championnats du tournoi, les Knights ont finalement percé. Ils ont éliminé St. Francis 2-1 avant de s’incliner face à Benet dans une demi-finale de section, leur plus long parcours depuis qu’ils ont atteint une finale de section il y a huit ans.

La meilleure buteuse Brigid Gannon [more below] et Emily Kunzer ont été nommées co-MVP de l’I-8. Kunzer a terminé avec 18 buts et 12 passes décisives cette saison et sera de retour pour sa saison senior l’an prochain. Les Knights ont également obtenu de grosses contributions offensives de la junior Jade Shrader (12 buts, 10 passes).

Jolee Larson d’Indian Creek et Carson Wendt d’Alleman s’attaquent au ballon lors de leur dernier match de section de classe 1A le vendredi 19 mai 2023 à l’école secondaire Hinckley-Big Rock. (Mark Busch – [email protected])

3/4/8

Ce fut un printemps difficile pour les équipes de baseball, de softball et de soccer de classe 1A et 2A de la région de Chronicle. Les équipes se sont combinées pour remporter seulement neuf matchs d’après-saison dans quatre écoles dans trois sports. Et en tenant compte des matchs régionaux, Indian Creek, Hiawatha, Genoa-Kingston et Hinckley-Big Rock se sont combinés pour remporter quatre matchs dans trois sports.

Trois de ces victoires appartenaient au programme de football des Timberwolves, qui a remporté une région pour la troisième fois seulement de l’histoire du programme, tombant face à Alleman 7-1.

L’équipe a terminé 17-2-1 cette année, cinq victoires de plus que le précédent lycée de l’histoire de l’école.

« Je savais avec la haute direction et l’expérience que nous allions avoir une meilleure saison que l’an dernier », a déclaré l’entraîneur des Timberwolves, Scott McClure, après la défaite contre Alleman. «Je pensais que nous ferions bien, mais au début de la saison, l’idée d’accéder à un championnat de section était une chose formidable à rêver. Je suis super fier de ces filles. Ils se sont battus dur toute la saison et ont continué à s’organiser et à s’améliorer tout au long de la saison, et le leadership s’est poursuivi tout au long.

En plus des grandes contributions d’Emma Turner, Molly Feithlich était un rocher dans le but des Timberwolves, affichant cinq blanchissages et remportant les honneurs de MVP de l’équipe. Jolee Larson a contrôlé l’attaque avec quatre buts et sept passes décisives, et c’était également en courant pour IC au printemps.

Josie Rader de Hinckley-Big Rock-Somonauk (à gauche) et Emma Turner d’Indian Creek font la course après le ballon lors de leur match du lundi 3 avril 2023 à l’école secondaire Hinckley-Big Rock. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

29

Turner a été un facteur important dans le succès des Timberwolves cette année. L’attaquant senior a marqué 29 buts pour battre le record de l’école.

Turner a été la meilleure buteuse des trois années où elle a joué – les atténuations du COVID-19 ont anéanti sa première année – alors que les Timberwolves sont passés de cinq victoires en 2021 à 17 cette année.

Elle a terminé avec 62 dans sa carrière, un record scolaire également.

Faith Schroeder de Sycamore (à gauche) et Brigid Gannon de Kaneland vont après le ballon le vendredi 28 avril 2023, lors de leur match à Sycamore High School. (Mark Busch – [email protected]/Mark Busch – [email protected])

30

Gannon a marqué 30 buts cette année pour alimenter l’attaque des Knights. C’est le troisième plus grand nombre de buts marqués dans l’histoire de l’école.

Elle a également récolté 11 passes décisives pour couronner une carrière qui a notamment remporté le prix de la joueuse de l’année du Chronicle l’année dernière.