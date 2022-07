5 stars de Tottenham rejoignent Lenglet pour manquer l’équipe de tournée de pré-saison

Un certain nombre de membres de haut niveau de la première équipe de Tottenham Hotspur, équipe de Premier League, ont été exclus de la liste des joueurs pour la prochaine tournée de pré-saison du club.

Les troupes d’Antonio Conte sont bien sûr actuellement en train d’intensifier leurs préparatifs pour la nouvelle campagne.

À leur tour, avant la reprise de la Premier League dans moins d’un mois, les Spurs se sont envolés pour la Corée du Sud samedi soir, pour un camp d’entraînement intensif.

Comme prévu, la grande majorité des artistes vedettes du club seront présents lors du voyage, y compris tous Harry Kane, Heung-min Son et l’addition estivale Richarlison.

Comme évoqué ci-dessus, cependant, il n’y a pas de place pour un certain nombre d’autres.

Dans une déclaration sur le site Web du club et les plateformes de médias sociaux ce soir, Tottenham a révélé que tous Giovani Lo Celso, Tanguy Ndombele, Sergio Reguilon et Harry Winks ont été omis de l’équipe itinérante de Conte.

Cela vient avec le quatuor, dont trois ont été vivement pressentis pour quitter le nord de Londres cet été, prêts à “poursuivre leurs préparatifs de pré-saison à Hotspur Way”.

De plus, le défenseur Joe Rodon est absent pour cause de maladie, tandis que les jeunes Alfie Devine et Dane Scarlett ont bénéficié d’un congé supplémentaire en raison de leurs exploits en route vers la gloire aux Championnats d’Europe des moins de 19 ans.

La signature récente de Clément Lenglet, quant à elle, n’a pas encore obtenu les documents nécessaires pour se rendre en Corée.

L’équipe de pré-saison de Tottenham Hotspur à destination de la Corée du Sud, au complet :

Hugo Lloris

Fraser Forster

Brandon Austin

Josh Keley

Davinson Sanchez

Christian Romero

Eric Dier

Japhet Tanganga

Malachie Fagan-Walcott

Ben Davis

Charlie Sayers

Matt Doherty

Emerson Royal

Rodrigo Bentancur

Yves Bissouma

Pape Matar Sarr

Pierre-Emile Hojbjerg

Olivier Skipp

Harvey Blanc

Ryan Sessegnon

Ivan Perisic

Bryan Gil

Dejan Kulusevski

Richarlison

Harry Kane

Troy Perroquet

Lucas Moura

Heung Min Son

L’équipe pour nos matchs contre l’équipe K League et Séville dans le #CoupangPlaySeries en Corée a été confirmé comme suit… — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 9 juillet 2022

