5 spectacles remarquables à voir dans les petites galeries en novembre

Maxwell Rabb

Dans ce tour d’horizon mensuel, nous mettons en lumière cinq expositions exceptionnelles qui se déroulent dans de petites galeries émergentes.

Galerie Christian Lethert, Cologne Jusqu’au 17 janvier 2025

« Comment puis-je me souvenir d’un espace, en particulier d’un espace vide ? » Szelit Cheung a récemment demandé dans une interview avec Prestige en ligne. L’artiste né à Hong Kong cherche une réponse dans les peintures à l’huile exposées dans « Mado » à la Galerie Christian Lethert. « Mado » – qui signifie « fenêtre » en japonais – est aussi le titre d’une série de peintures à l’huile dans lesquelles Cheung représente plusieurs fenêtres, notamment en illustrant la lumière dorée circulant dans des espaces vides. Le corps principal des œuvres de peinture est accompagné de trois autres séries, dans lesquelles Cheung explore comment la lumière peut remplir une pièce : « Kan », « Door » et « Folding Space ». Ces œuvres minimalistes à petite échelle comprennent Porte IV (tous les travaux 2023), qui comporte deux portes ouvertes contre un mur vert foncé. Depuis les entrées en forme de portail représentées, une lumière orange aureuse se répand dans la pièce sombre et vide, attirant l’attention sur le pouvoir transformateur de la lumière. Entre-temps, Espace pliable IV représente une pièce faiblement éclairée avec une ouverture éclairée par des spots, où les ombres créent un espace étrange et surréaliste. Diplômé du Royal Melbourne Institute of Technology en 2012, Cheung vit désormais entre Hong Kong et Melbourne. L’artiste de 36 ans a réalisé des expositions personnelles à Hong Kong avec Rossi & Rossi et Touch Gallery.

Galerie EDJI, Bruxelles Jusqu’au 30 novembre

L’artiste chinois Killion Huang s’est senti extrêmement conscient de sa solitude après avoir emménagé dans un nouvel espace de studio. Là, il a commencé à réfléchir à la façon dont le fait d’être seul peut ébranler le sentiment d’identité d’une personne. Ses dernières peintures, exposées dans « Reflections » à la galerie EDJI, canalisent ces moments de conscience de soi et d’introspection dans des instantanés vulnérables de la vie quotidienne dans un environnement domestique. Parmi les œuvres remarquables figurent Tombée du jour (toutes les œuvres 2024), représentant un sujet pensif regardant dans l’espace contre une fenêtre à rideaux, et Le poisson rougeoù un personnage solitaire contemple son image réfléchie dans une armoire. Tous deux utilisent le miroir pour symboliser la perception de soi. Les rouges frémissants de Huang accentuent la palette pastel terne de ces scènes vulnérables, et son doux coup de pinceau rend ses sujets – debout dans leur chambre, regardant avec nostalgie ou perdus dans leurs pensées – avec une touche tendre. Né en 1999 à Hangzhou, en Chine, Huang est diplômé de la School of Visual Arts de New York en 2022. Il a présenté sa première exposition personnelle à la galerie EDJI en novembre 2023.

Galerie Portes Ouvertes, Londres Jusqu’au 30 novembre

Le duo d’artistes berlinois Magdalena Wysocka et Claudio Pogo crée des impressions en niveaux de gris en utilisant la risographie, une technique d’impression numérique japonaise des années 1980. En puisant des images dans des livres, des photographies trouvées et divers documents d’archives, Wysocka et Pogo recontextualisent ces images en visuels obscurcis ou fragmentés. Après près d’une décennie d’expérimentation, le duo a commencé à produire des œuvres d’art à grande échelle, comme celles présentées à la Open Doors Gallery de Londres. Leur pratique embrasse l’imprévisibilité et les imperfections inhérentes à la technique, permettant à ces « erreurs » de contribuer à la pièce finale. Par exemple, Modèle d’habitude n°1 (2022) présente une image imprimée séquentiellement d’une main tenant une cigarette dont la qualité varie. Ces imperfections se transforment en récit visuel alors que l’image originale semble se désintégrer dans la grille. Unissant leurs forces en 2016, Pogo et Wysocka viennent d’horizons différents. Pogo a apporté son expertise en dirigeant PogoBooks, une entreprise d’édition et de photographie qu’il a fondée en 2010, tandis que Wysocka possède une solide expérience en gravure et en design, ayant obtenu sa maîtrise en gravure à l’Académie des Beaux-Arts de Katowice, en Pologne.

Canopy Collections, Londres Du 8 novembre au décembre 20

Thomas Cameron adopte le rôle du flâneur-un observateur urbain détaché parcourant tranquillement la ville, absorbant les vues sans participer. Dans ses peintures, l’artiste de 32 ans capture ces instantanés de la vie urbaine contemporaine, représentant des personnages anonymes dans des moments négligés du quotidien, qu’il s’agisse de regarder un téléphone portable ou de marcher sur le trottoir. Sa dernière exposition chez Canopy Collections, « Vingt-six jours par an », se concentre sur des individus pris en train d’attendre. Ces travaux comprennent Livraison (toutes les œuvres sont de 2024), représentant un personnage tenant un sac marron de nourriture en attendant l’ascenseur, et Chefs Dim Sumreprésentant trois cuisiniers lors d’une pause cigarette à l’extérieur. Dans toutes ces œuvres, Cameron attire l’attention sur les moments intermédiaires, qui peuvent finir par remplir une partie surprenante de nos journées. Finaliste du Artsy Foundations Prize Summer 2024, Cameron a obtenu une maîtrise en beaux-arts de la City and Guilds of London Art School. Ses précédentes expositions personnelles ont été montées par Canopy Collections et la galerie nomade basée à Londres Taymour Grahne Projects.

Galerie d’art Ogirikan, Lagos Du 9 au 24 novembre

La peintre nigériane Destiny Oyibode a toujours voulu être une artiste. Il a poursuivi ce rêve d’enfant à l’école polytechnique d’Auchi, dans l’État d’Edo, au Nigeria, où il a obtenu son diplôme national. Cependant, son rêve a été soudainement interrompu – et presque complètement arrêté – par une grave maladie qui l’a obligé à être hospitalisé pendant un an. Sa première exposition personnelle avec la Ogirikan Art Gallery considère le poids de ces aspirations d’enfance. «Quand je serai grand» présente une sélection de peintures figuratives d’Oyibode, chacune représentant des enfants dans les métiers de leurs rêves. La voix (toutes œuvres 2024), par exemple, capture un garçon comme un futur politicien, tandis que Mon seul rêve montre une jeune fille en ballerine. L’exposition reflète la manière dont les premières ambitions façonnent l’identité et la résilience, explorant comment les rêves perdurent malgré les revers de la vie. Après s’être remis de sa maladie, Oyibode est retourné à l’école polytechnique d’Auchi et a obtenu son diplôme national supérieur de peinture en 2018. Après avoir brièvement enseigné les arts visuels dans une école secondaire, il se consacre désormais à la peinture à plein temps dans son atelier de Benin City, au Nigeria.