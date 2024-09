5 spectacles à voir pendant la Berlin Art Week

« Commons Cosmodrome » et « Pas de départ sans arrivée » au ZK/U – Centre d’art et d’urbanisme

Crédit image : ©Vicente Cordua

La réouverture de ce centre d’art installé dans une gare de marchandises est l’un des événements les plus en vogue de la semaine. Le centre a subi quatre années de rénovation, avec l’ajout d’une terrasse publique sur le toit, d’espaces d’exposition et de salles d’atelier. Il est désormais prêt à se réintroduire avec deux expositions, « Commons Cosmodrome » et « No Departures Without Arrivals », qui sont réunies sous le thème de la coopération.

« Commons Cosmodrome » met en valeur le potentiel spatial et programmatique des espaces nouveaux et existants, en mettant l’accent sur l’exploration de nouvelles formes d’éducation et d’émancipation politique ; l’exposition présentera des œuvres d’artistes locaux et des projets tels que BeeDao, ClimArt, Picnic FM et KUNSTrePUBLIK. Parallèlement, « No Departures Without Arrivals » se concentre sur les liens créatifs forgés entre les anciens et actuels résidents comme Flaneur Magazine, Ivetta Sunyoung Kang et DAT POLITICS à travers des sets de DJ en direct, des séances de cuisine synchronisées et une projection de film partagée.

Le vernissage comprendra des discours du secrétaire d’État Stephan Machulik, du sénateur Joe Chialo, du propriétaire du projet Matthias Einhoff et de l’architecte Peter Grundmann, entre autres, et comprendra un concert de Susan Augustt, des DJ sets de DAT POLITICS et Shawescape Renegade, et, bien sûr, des visites de la maison et des expositions.

Du 12 au 15 septembre, Siemensstraße 27