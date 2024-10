5 spectacles à voir autour de Londres pendant Frieze

[ad_1]

« Turner Prize 2024 » à la Tate Britain

Crédit d’image : Photo Keith Hunter/avec l’aimable autorisation de Tramway et Glasgow Life

Le Turner Prize est plus calme ces jours-ci. Son apogée électrique dans les années 90, lorsque des artistes comme Damien Hirst, Chris Ofili et Rachel Whiteread gagnaient, est certainement révolue. Aujourd’hui, sa pertinence est remise en question, et pour cause. L’importance et le caractère compétitif du prix ont été sérieusement remis en question en 2019, lorsque les quatre artistes présélectionnés ont demandé à partager le prix – et le jury a accepté. Alors que le Turner Prize a longtemps fait la une des journaux pour les œuvres choquantes exposées, ces derniers temps, ces gros titres se sont concentrés sur tout sauf l’art, comme les artistes partageant le prix ou l’artiste Tai Shani arborant un collier « Tories Out » lors de la cérémonie de 2019. J’aspire à un retour à l’art vu en prenant la parole.

Cette année, les artistes Pio Abad, Claudette Johnson, Jasleen Kaur et Delaine Le Bas s’efforcent de monter le volume et de ramener le Turner de la médiocrité au centre de l’avant-garde. Le gagnant, choisi sur la base des œuvres des artistes présélectionnés actuellement exposées à la Tate Britain, sera annoncé le 3 décembre.

En réfléchissant à son enfance à Glasgow dans une famille sud-asiatique, Kaur propose une Ford Escort rouge drapée dans un napperon en coton surdimensionné tandis que les haut-parleurs de la voiture diffusent un mélange de chants dévotionnels hip-hop, pop et islamiques. Cela ressemble à la plus Turner Prize-esque des candidatures de cette année, et elle est mon choix pour remporter le prix.

Les portraits inachevés de Johnson au pastel, au bâton d’huile et à la gouache sont assez émouvants, mais ce n’est rien que nous n’ayons jamais vu auparavant, surtout compte tenu de son importance pour l’histoire artistique britannique. C’est dommage qu’elle n’ait pas été nominée plus tôt. L’installation de Le Bas plonge dans ses racines roms, tandis que les dessins, gravures et sculptures lourds et denses d’Abad dévoilent la perte culturelle et l’histoire coloniale des Philippines. Le reste de ces entrées est un peu décevant, comme l’itération actuelle du prix lui-même.