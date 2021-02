Lorsqu’il s’agit d’un régime riche en protéines, la plupart des gens pensent à tort que les végétariens n’ont pas beaucoup d’options car la viande est la seule source majeure. Cependant, les légumes sont la principale source de protéines pour les animaux herbivores abattus pour la viande. Aller directement aux légumes nous permet de consommer les protéines sources d’origine et d’obtenir tous les acides aminés pour construire et réparer nos muscles moins les risques pour la santé associés aux viandes. Voici cinq de ces sources de protéines végétariennes de haute qualité.

Le soja

Le soja contient plus de protéines que la viande de même quantité. Il contient également des vitamines B et E, du calcium, du fer et du zinc ainsi que des acides gras insaturés. Selon les études, les protéines de soja aident également à réduire les taux de mauvais cholestérol et l’excès de tension artérielle. Il contient des isoflavones, un composé qui aide à maintenir la santé artérielle chez les femmes ménopausées et réduit le risque de cancer de la prostate et du sein.

Lentilles

Appelées dal en Inde, les lentilles comme Masoor et Moong contiennent respectivement 9 grammes et 7 grammes de protéines pour 100 grammes de dal après ébullition. Ils sont également riches en fibres qui contribuent à une saine gestion du poids et à la prévention du diabète.

Pois chiche

Le pois chiche, également connu sous le nom de Kaabulee Chana en Inde, a été introduit à l’origine ici depuis l’Afghanistan. Une portion de 100 grammes de pois chiches contient environ neuf grammes de protéines après ébullition. Les pois chiches sont riches en vitamines A, C et E et en minéraux comme le fer, le potassium et le magnésium ainsi qu’en fibres alimentaires. Des études ont suggéré que les pois chiches empêchent la progression des maladies cardiovasculaires (MCV) et du diabète de type 2, entre autres.

Rajma

100 grammes de haricots rouges bouillis ou Rajma, fournissent environ neuf grammes de protéines, tout comme les pois chiches. Rajma contient également des fibres alimentaires, des polyphénols tels que la quercétine, dont nous avons discuté ci-dessus, et des vitamines B. Des études ont trouvé des propriétés antibactériennes, antioxydantes et anti-inflammatoires chez Rajma. Ils jouent également un rôle protecteur dans des maladies telles que les maladies cardiovasculaires et le cancer.

Pois verts

100 grammes de ces gousses vertes contiennent cinq grammes de protéines. Selon les études, les pois verts regorgent de propriétés antibactériennes, antifongiques, anti-inflammatoires, antioxydantes et anticancéreuses. Ils aident également à gérer le diabète et à réduire le taux de mauvais cholestérol.