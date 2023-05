5 sont jugés en Allemagne pour un complot d’extrême droite visant à kidnapper le ministre de la Santé et à renverser le gouvernement

BERLIN (AP) – Cinq personnes seront jugées mercredi en Allemagne accusées d’avoir planifié un coup d’État d’extrême droite et d’avoir comploté pour kidnapper le ministre de la Santé du pays.

Les quatre hommes, âgés de 44 à 56 ans, et une femme de 75 ans sont accusés d’avoir fondé ou d’appartenir à une organisation terroriste et de trahison.

Les procureurs fédéraux affirment que le groupe est lié à la scène des citoyens du Reich qui rejette la légitimité de la constitution allemande d’après-guerre et présente des similitudes avec les mouvements Sovereign Citizens et QAnon aux États-Unis.

Les procureurs disent qu’ils avaient l’intention de créer des « conditions similaires à la guerre civile » en utilisant des explosifs pour provoquer des pannes d’électricité à l’échelle nationale, puis en kidnappant le ministre de la Santé Karl Lauterbach – un éminent défenseur des mesures strictes contre les coronavirus.

Rien n’indiquait que le groupe, qui s’appelait United Patriots, était sur le point de lancer un coup d’État. Mais les procureurs ont déclaré que l’achat d’armes et d’argent par le groupe montrait qu’ils étaient « des criminels dangereux qui voulaient mettre en œuvre leurs plans ».

Les hommes, dont les noms n’ont pas été divulgués pour des raisons de confidentialité, ont été arrêtés en avril de l’année dernière. La police a alors saisi 22 armes à feu, dont un fusil Kalachnikov, et des centaines de cartouches, ainsi que d’importantes sommes d’argent, d’or et d’argent.

La femme, qui a été arrêtée six mois plus tard, aurait rédigé de nombreux documents pour le groupe, dont un « mandat d’arrêt » contre Lauterbach. L’enseignant à la retraite a également écrit des lettres adressées au président russe Vladimir Poutine et au président polonais Andrzej Duda.

Lauterbach a déclaré à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel qu’il espérait un « verdict dur et juste » qui dissuaderait les autres de planifier des complots similaires.

L’affaire est distincte de celle des plus de deux douzaines de personnes arrêtées en décembre, également pour avoir planifié de renverser le gouvernement. Parmi les comploteurs se trouvait un membre du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne.

The Associated Press