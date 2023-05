5 signes qu’il est temps de mettre à jour votre ordonnance de lunettes

Si vous avez besoin de lunettes pour voir clairement le monde, vous n’êtes pas seul. Proche de 64% des adultes américains, 166,5 millions d’Américains, portent des lunettes de prescription. L’achat de lunettes n’est pas un achat ponctuel. En plus de vouloir de nouvelles lunettes pour changer de style, la plupart des adultes auront besoin d’un nouvelle ordonnance tous les deux ans.

Alors, comment savez-vous quand il est temps d’acheter de nouvelles lunettes ? Heureusement, sept signes vous indiquent que vous pourriez avoir besoin d’une nouvelle ordonnance.

athima tongloom/Getty Images

7 signes que vous avez besoin de nouvelles lunettes

Pensez-vous que vous pourriez avoir besoin d’une nouvelle ordonnance pour vos lunettes ? Ce sont les signes révélateurs.

Vous avez des maux de tête fréquents

Si vous avez besoin d’une nouvelle prescription de lunettes, vous souffrez peut-être de maux de tête. Mais puisqu’il y a plus de 150 types de maux de têteil peut être difficile d’attribuer vos problèmes de maux de tête à votre prescription.

Si vous avez des maux de tête fréquents, notez quand ils surviennent. Si vous avez souvent mal à la tête après une utilisation intense de vos yeux, vous voudrez peut-être consulter votre optométriste.

Vous plissez les yeux pour lire des choses

Lorsque vous faites défiler votre téléphone ou que vous lisez, avez-vous strabisme? Vous pouvez le faire si souvent que vous ne réalisez pas que vous plissez le visage et que vous fermez ou fermez partiellement un œil pour mieux voir quelque chose.

Lorsque vous louchez, vous modifiez la quantité de lumière qui pénètre dans l’œil. Cela peut faciliter la vision claire. Le strabisme est un signe clair qu’il est temps de mettre à jour votre prescription de lunettes.

Vous souffrez de fatigue oculaire

Fatigue des yeux est une affection courante qui survient lors d’une utilisation intense de vos yeux. Cela peut inclure une utilisation excessive de votre ordinateur et d’autres appareils numériques, la conduite sur de longues distances, la lecture pendant de longues périodes et l’exposition à une lumière très vive ou très faible.

Si tu avoir une fatigue oculaire, vos yeux peuvent se sentir fatigués. Ils peuvent devenir rouges et aqueux. Et votre vision peut devenir floue.

En plus d’obtenir une nouvelle ordonnance, vous voudrez peut-être regarder des lunettes anti-lumière bleue, qui peuvent soulager vos yeux si vous regardez un écran pendant des heures d’affilée.

Vous avez parfois une vision floue

Si vous avez une vision floue, vous ne pouvez tout simplement pas voir les choses clairement. Lorsque la vision floue se produit progressivement, vous ne réalisez peut-être même pas tout de suite que votre vision n’est plus aussi nette et nette qu’avant.

luchunyu/Getty Images

L’une des raisons les plus courantes d’une vision floue est une ordonnance de lunettes périmée. Cela peut arriver que vous soyez myope (avoir du mal à voir les choses au loin) ou hypermétrope (avoir du mal à voir les choses proches de vous) ou être astigmate (votre œil n’est pas correctement formé, ce qui rend votre vision floue).

Ça fait des années que tu n’as pas vu l’optométriste

À quand remonte la dernière fois que vous avez vu votre ophtalmologiste? Si cela fait plus de deux ans, il est peut-être temps de revenir en arrière et d’obtenir une nouvelle prescription de lunettes. Les experts recommandent aux adultes de subir au moins un examen complet de la vue tous les deux ans. Mais si vous avez d’autres problèmes médicaux comme le diabète, les maladies cardiaques ou le cancer, vous devrez peut-être consulter votre médecin chaque année.

Vous ne pouvez pas lire les choses comme vous le faisiez avant

Quand on va au restaurant, faut-il mettre le menu sous son nez pour le lire ? Cela peut être un signe que vous êtes hypermétrope. Ou devez-vous tenir votre téléphone à bout de bras ? Cela pourrait signifier que vous êtes myope. Quoi qu’il en soit, ne pas pouvoir faire les choses que vous faisiez auparavant est un signe clair qu’il est temps de changer de lunettes.

Vous avez du mal à conduire la nuit

Si vous ne pouvez plus voir la route aussi facilement qu’auparavant, vous souffrez peut-être de cécité nocturne. C’est à ce moment que vos yeux ne peuvent pas s’adapter à la moindre quantité de lumière disponible la nuit. Souvent, une nouvelle prescription résoudra ce problème.

Réservez votre prochain rendez-vous ophtalmologique

Si vous remarquez ne serait-ce qu’un seul de ces sept signes, il est temps de prendre votre prochain rendez-vous ophtalmologique. La vision est souvent considérée comme la plus importante de nos cinq sens, il est donc important de consulter régulièrement votre ophtalmologiste et d’obtenir une nouvelle prescription de lunettes avant que vos problèmes de vision ne s’aggravent.

En plus de garder votre vision nette, lorsque vous achetez de nouvelles lunettes, vous pouvez choisir de nouvelles montures et vous donner un tout nouveau look.