Les protéines sont un élément clé de la vie. Et même si beaucoup savent ce fait, le prix que vous payez pour ne pas inclure suffisamment de ce macronutriment dans votre alimentation est très élevé. Que vous soyez végétarien, végétalien ou non végétarien hardcore, il existe de nombreuses sources naturelles de protéines que vous pouvez consommer pour éviter les carences en protéines. Des produits animaux comme la viande et les produits laitiers, les œufs, le poisson et les fruits de mer aux protéines végétales comme les grains entiers, les noix, les graines, les produits à base de soja et même certains légumes comme les épinards et les pois, vous avez des options illimitées.

Pourquoi vous avez besoin de suffisamment de protéines

Si vous ne parvenez pas à ajouter suffisamment de protéines à votre alimentation habituelle, votre risque de problèmes de santé peut être assez élevé. Une étude de 2016 publiée dans Rapports scientifiques suggère que la consommation de protéines déclenche des réponses adaptatives essentielles dans le corps qui régulent le comportement d’ingestion, la dépense énergétique et le métabolisme. Ne pas consommer suffisamment de ce nutriment peut non seulement vous rendre léthargique et fatigué, mais peut également entraîner une fonte musculaire et une forme sévère de malnutrition protéique connue sous le nom de kwashiorkor.

Signes que vous ne mangez pas suffisamment de protéines

Obtenir suffisamment de protéines dans votre alimentation est donc un must. Si vous ne le faites pas, votre corps attirera probablement votre attention sur cette carence nutritionnelle majeure en faisant apparaître des signes et symptômes visibles. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est nécessaire de consulter immédiatement un médecin et de modifier votre alimentation pour compenser le manque de protéines. Dans certains cas, le médecin peut même recommander des suppléments de protéines pour surmonter la carence rapidement et en toute sécurité. Voici les symptômes que vous devez rechercher.

1. Fatigue et faiblesse

La consommation de protéines fournit beaucoup d’énergie à votre corps et peut alimenter plus d’activité physique. Lorsque vous ne consommez pas assez de ce nutriment essentiel, il est probable que le contraire se produise. Non seulement vous vous sentirez faible et fatigué, mais vous vous sentirez également plus léthargique que d’habitude.

2. Perte de masse musculaire

Les protéines alimentaires sont un nutriment clé qui aide le corps à développer ses muscles. Lorsque cet apport alimentaire fait défaut, le corps commence à décomposer le muscle squelettique pour se nourrir, ce qui entraîne une perte de masse musculaire et, par conséquent, une perte de force. Si elle n’est pas contrôlée dans le temps, cela peut entraîner une affaiblissement à long terme et une mauvaise qualité de vie.

3. Augmentation de la faim

Votre corps a besoin de carburant pour fonctionner et les protéines sont l’un des macronutriments qui les fournit à la pelle. Ainsi, lorsque votre apport en protéines est insuffisant ou trop faible, votre corps essaie de le compenser en augmentant votre faim. Le problème est que si vous essayez de surmonter cet appétit accru avec de la malbouffe ou des aliments transformés, cela peut plutôt entraîner une prise de poids malsaine, de l’obésité et d’autres complications.

4. Faible immunité

Même une petite carence en protéines peut causer un coup dur à votre immunité. Obtenir des infections plus fréquemment est un signe que vous consommez peut-être de faibles quantités de protéines dans votre alimentation. Le manque de protéines dans un régime peut également ralentir la cicatrisation des plaies.

5. Vieillissement précoce

Une étude publiée dans le Journal en ligne de dermatologie indienne en 2019 suggère que les effets d’une faible teneur en protéines peuvent également commencer à se manifester sur votre peau, vos ongles et vos cheveux. L’amincissement des cheveux, les cheveux et les ongles cassants, la peau ridée ou pigmentée et la perte de cheveux sont quelques-uns des premiers signes courants d’un manque de protéines dans votre alimentation.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Carence en protéines.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.