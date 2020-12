En ce qui concerne la dégradation des macronutriments d’un régime, la plupart d’entre nous se demandent seulement si nous avons trop de graisse et pas trop peu. Nous supposons que la graisse est mauvaise pour nous et que nous sommes censés en consommer le moins possible. Alors que les graisses alimentaires ont une très mauvaise réputation en raison de leur excès lié à l’obésité, au diabète de type 2, aux maladies cardiaques et à un certain nombre d’autres maux, une absence totale de graisse dans votre alimentation et votre corps peut également entraîner de graves problèmes de santé.

Pourquoi votre corps a aussi besoin de graisse

Une étude publiée dans le Journal de nutrition en 2017, ce qui déroute les consommateurs, c’est le manque de clarté sur les graisses qui sont mauvaises et celles qui ne le sont pas. Alors que la science met en évidence le fait que la consommation de graisses saturées et de graisses trans entraîne des maladies cardiovasculaires et autres, les gens croient surtout que cela signifie qu’ils doivent couper les graisses. Cependant, les graisses sont également des nutriments essentiels et votre corps a besoin d’une quantité décente d’acides gras essentiels pour fonctionner correctement.

Ainsi, bien que vous soyez peut-être plus préoccupé par l’intégration de charges d’aliments riches en vitamines dans votre alimentation, vous devez savoir que pas une seule quantité d’entre eux ne sera absorbée par votre corps si vous n’obtenez pas des quantités adéquates d’acides gras monoinsaturés et polyinsaturés. . En effet, la plupart des vitamines, y compris A, D, E et K, sont liposolubles. Vous avez également besoin d’acides gras pour soutenir la fonction de vos yeux et de votre cerveau, pour la coagulation du sang et la cicatrisation des plaies et pour la production adéquate d’hormones comme la testostérone et les œstrogènes.

Signes de carence en graisse à surveiller

Étant donné que les acides gras essentiels jouent un rôle si important dans le fonctionnement de votre corps, une carence en graisses est susceptible de se manifester de plusieurs manières. Voici les principaux signes à surveiller.

1. Problèmes de peau

Une étude publiée dans Acta Paediatrica en 1962, a souligné que la peau est la plus manifestement altérée en raison d’une carence en graisse et cette constatation est vraie même des décennies plus tard. Non seulement votre peau est plus susceptible d’être enflammée et enflée, mais vous pouvez également développer des éruptions cutanées squameuses ou sèches généralement liées à la dermatite.

2. Chute de cheveux

Certaines molécules de graisse appelées prostaglandines sont essentielles pour la croissance et la santé des cheveux. Lorsque vous ne mangez pas assez de graisses, les follicules pileux et la tige sont également endommagés. Cela signifie inévitablement une perte de cheveux et des problèmes connexes.

3. Problèmes hormonaux

Une quantité suffisante de vitamines et de minéraux comme la vitamine D, la vitamine B12 et le sélénium sont cruciales pour le bon fonctionnement de votre système endocrinien, qui produit les hormones. Une carence en graisse suggère que vous ne consommez pas suffisamment de ces nutriments, ce qui signifie que vos hormones sont susceptibles d’être dans un état de déséquilibre. Pour les femmes, cela peut entraîner des irrégularités dans le cycle menstruel, mais pour les deux sexes, cela peut également affecter les fonctions sexuelles et mentales.

4. Fatigue

Encore une fois, c’est le lien indéniable avec l’absorption des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui pose un problème comme la fatigue lorsque l’on a une carence en graisses. Outre le manque de ces nutriments vitaux, c’est aussi le manque de satiété associé à une carence en graisse qui peut entraîner une fatigue physique et mentale.

5. Faible immunité

Si vous mangez des légumes, des fruits et même des glucides et que vous tombez toujours souvent malade, il est temps de vérifier si vos besoins en matières grasses sont satisfaits. Parce qu’une carence en graisse indique une malabsorption, votre corps ne reçoit pas suffisamment de nutriments même si vous en consommez, ce qui finit par affaiblir votre système immunitaire. Mangez beaucoup de noix et de graines et votre carence en graisse est susceptible de se résorber et de mener à une bonne santé.

